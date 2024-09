Luiss, Agenda Eventi | 16-23 settembre ++ con: PREMIO NOBEL GUIDO W. IMBENS, GUBITOSI, BOCCARDELLI, PRODI

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

European Industrial Policy in the

New Global Context

Venerdì 20 settembre, ore 9:15

Aula Toti, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Giovedì 19 e venerdì 20 settembre 2024 si svolgerà la conferenza internazionale “European Industrial Policy in the New Global Context”, organizzata dal Luiss Hub for New Industrial Policy and Economic Governance (LUHNIP), dal Luiss Institute for European Analysis and Policy (LEAP) e dalla Facoltà di Economia della Sapienza.

Dopo il primo girono di lavori che si terrà alla Sapienza, sarà la volta della Luiss dove venerdì 20 settembre, nel Campus di Viale Romania, verrà presentato il rapporto LUHNIP sulla nuova politica industriale europea. Nel corso della giornata nel campus di Viale Romania, previsto tra gli altri, l’intervento di Romano Prodi sul tema della “Autonomia Strategica dell’UE”.

Il programma completo è disponibile a questo link o scansionando il QR Code di seguito.

Il cambiamento climatico: competenze,ruolo e responsabilità degli amministratorie degli organi di controllo

Venerdì 20 settembre, ore 9:00

Aula 13, Campus Luiss, via Parenzo 11, Roma

L’iniziativa è organizzata dalla Luiss School of Law, nell’ambito delMaster in Diritto d’impresa, e da Nedcommunity.

L’obiettivo è quello di analizzare le conseguenze derivanti dal recepimento, nel nostro ordinamento, della Corporate Sustainability Reporting Directive e dall’approvazione della Corporate Due Diligence Directive in tema di governance, pianificazione strategica, controllo interno e rappresentazione nel bilancio d’esercizio dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico.

Partecipano alla tavola rotonda i rappresentanti di importanti società protagoniste della transizione energetica, provenienti da settori industriali particolarmente sensibili al cambiamento climatico, che illustreranno operativamente come stanno affrontando la sfida.

L’agenda completa è disponibile a questo link.

LUISS NOBEL LECTURES

con

PREMIO NOBEL GUIDO W. IMBENS

Causality in Econometrics

My Evolution as an Econometrician

Lunedì 23 settembre, ore 10:00

Sala delle Colonne, Campus Luiss, viale Pola 12

Prosegue il ciclo di incontri con i Premi Nobel, organizzato dall’Università Luiss.

Lunedì 23 settembre, alle ore 10:00, l’Ateneo ospiterà Guido W. Imbens, vincitoredel Premio Nobel 2021 per le Scienze Economiche.

Imbens, che insegna a Stanford e al quale è stato insignito il più prestigioso riconoscimento al mondo, per il suocontributo alle metodologie di analisi delle relazioni causali, terrà una Public lecture dal titolo: Causality in Econometrics. My Evolution as an Econometrician