(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Dedicata a te. Fallucchi (FdI): De Luca prova ad alimentare conflitto Nord-Sud

“È davvero desolante che qualcuno, nella fattispecie il presidente della Regione Campania De Luca, distorca pretestuosamente il principio della carta ‘Dedicata a Te’ per alimentare un conflitto tra Nord e Sud Italia. La carta, infatti, è uno strumento che garantisce sostegno a tutte le famiglie italiane in difficoltà, a prescindere dal luogo geografico in cui vivono, ed è condiviso con Anci, cioè con l’associazione che riunisce tutti i sindaci d’Italia, da Nord a Sud. Piuttosto, inviterei De Luca a occuparsi di quegli assessori di Nocera Inferiore (giunta di sinistra) che un anno fa percepirono la carta ‘Dedicata a te’ senza averne diritto”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, componente della commissione Agricoltura.

