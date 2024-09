[Comune Palermo] Settima Circoscrizione incontra assessore Alongi e presidente Reset Pandolfo. Dichiarazione presidente VII Circoscrizione Fiore

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 «Oggi, nell’aula consiliare della settima Circoscrizione, abbiamo avuto il

piacere di ospitare l’assessore Alongi e il presidente della Reset, dr.

Pandolfo. Durante l’incontro sono stati discussi temi di grande rilevanza

per la nostra comunità. Sono stati illustrati i progetti in corso e quelli

futuri, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni

locali e i cittadini per raggiungere obiettivi comuni. In particolare, si è

posta l’attenzione sulle operazioni di diserbo che si stanno effettuando,

dando priorità alle scuole. Successivamente, l’intervento si estenderà in

prossimità degli ospedali e, infine, a tutto il territorio della settima

Circoscrizione. La Reset garantirà anche in futuro il taglio dei ceppi

delle alberature, grazie alle attrezzature adeguate di cui disporrà.

È stata, inoltre, espressa la volontà di superare alcune criticità attuali.

Ad esempio, verranno apportate delle modifiche regolamentari nel contratto

di servizio con Reset: i servizi saranno ampliati e si auspica di riuscire

a fornire una formazione specifica al personale per poter ottemperare alle

tante richieste di potature che rappresentano un punto critico in questo

momento per la nostra circoscrizione. Nelle more che ciò avvenga, il

servizio di potature avverrà per accordi quadro, cioè in affidamento

diretto a ditte private.

Per quanto riguarda l’imminente avvio della raccolta differenziata nelle

borgate di Mondello e Partanna, viene chiesto di sensibilizzare la

cittadinanza tutta e si conferma che, a seguire, anche le borgate di

Tommaso Natale e Sferracavallo e, poi, tutto l’intero territorio della

settima Circoscrizione, saranno coinvolti dalla differenziata.

Inoltre, con l’ausilio di circa 25 unità, tra i nuovi assunti, verranno

garantite le operazioni di spazzamento del territorio.

Infine, l’approvazione di un nuovo regolamento Tari vedrà un inasprimento

delle pene per chi non conferisce correttamente i rifiuti e l’istituzione

di circa 60 figure di ispettori ambientali.

L’incontro si è concluso con un dibattito aperto, durante il quale i

partecipanti hanno avuto l’opportunità di porre domande e fornire

suggerimenti.

Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per

una amministrazione trasparente e partecipativa».

Lo dichiara il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

