Carcere Verona_Comunicato stampa FSA CNPP

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Federazione Sindacati Autonomi

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

COMUNICATO

Segreteria Provinciale

Verona

Segreteria Provinciale Verona

Casa Circondariale di Verona, la Polizia Penitenziaria

rinviene sostanza stupefacente.

L’Organizzazione Sindacale FSA-CNPP si congratula con i

baschi azzurri.

———Verona, 13 Settembre 2024

Stamattina,

durante

perquisizione

ordinaria

effettuata all’interno delle camere di pernottamento

della Casa Circondariale di Verona unitamente al locale

distaccamento cinofili, è stata rinvenuta e sequestrata

della sostanza stupefacente. Nello specifico sono stati

rinvenuti in una camera 25 grammi di hashish occultati in

un manico di scopa e in un’altra camera 5 grammi di

cocaina occultati tra le suppellettili. Una certosina

attività posta in essere dal personale di Polizia

Penitenziaria,

nonostante le

ormai

difficoltà

operative ed organiche, che evidenzia l’encomiabile

professionalità dei baschi azzurri – commenta Vincenzo

BENCIVENGA,

Segretario

Provinciale

della

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria – che,

ancora una volta, sono riusciti a reprimere l’attività di

traffico

sostanze

stupefacenti

all’interno

penitenziario.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Vincenzo Bencivenga