Capasa, necessario adottare urgentemente iniziative adeguate per dare modo alle realtà artigiano-manifatturiere di uscire dal guado.

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA AL SENATO: “L’ARTIGIANATO

SPECIALIZZATO RALLENTA, URGONO INIZIATIVE ADEGUATE”

Il Presidente di CNMI, Carlo Capasa, in audizione alla 9na commissione

Si è svolta mercoledì 11 settembre l’audizione presso la 9na Commissione Senato alla quale ha partecipato

Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Prendendo la parola il Presidente ha

portato al centro dell’audizione il forte rallentamento del settore “artigianato specializzato”. Le ragioni sono

molteplici, ha spiegato Capasa: inflazione globale; aumento esponenziale del prezzo delle materie prime e

dell’energia. Inoltre le guerre e le tensioni internazionali spingono verso la contrazione dei consumi compreso

il mercato cinese che, in questo momento, è sotto l’influenza governativa che spinge per l’autarchia. Capasa

ha sottolineato che questa situazione, ormai globale, ha messo in difficoltà le imprese manifatturiere, in termini economici, occupazionali ma anche di know-how che si rischia di disperdere.

Da qui un significativo ricorso, in particolar modo ad opera delle imprese contoterziste, fra le più colpite dalla

crisi, agli ammortizzatori sociali, che abbiamo chiesto al Ministro Adolfo Urso – ha sottolineato Capasa – di

rafforzare con particolare riferimento alla Cassa Integrazione Ordinaria in quanto – a differenza di quella straordinaria – preserva la forza lavoro anche in funzione della ripresa attesa a partire dalla seconda metà del 2025.

Inoltre, le aziende artigiane manifatturiere hanno difficoltà a procedere con la restituzione dei prestiti garantiti

dallo Stato per mezzo del Fondo SACE e del Fondo del Mediocredito Centrale che banche ed altri enti creditizi

hanno elargito al settore negli ultimi anni per tamponare pandemia e conflitti che hanno avuto forti ripercussioni sull’economia nazionale.

“Per questa ragione – ha aggiunto il Presidente Capasa – in questa sede sottolineo la necessità di adottare

urgentemente iniziative adeguate per dare modo alle realtà artigiano-manifatturiere di uscire dal guado, svilupparsi e accedere alle più avanzate tecnologie”.

Capasa ha fatto presente in audizione la rilevanza dei cosiddetti “distretti territoriali di competenza” dove vengono realizzati i prodotti eccellenti che tutto il mondo riconosce ed ammira, uno dei fondamenti del “Made

in Italy”. Un distretto – ha specificato il Presidente – è quel luogo in cui, storicamente, vige una interrelazione

tra imprese, lavoratori, istituzioni ed associazioni che operano su uno specifico territorio all’interno del quale

si è accumulato un patrimonio condiviso di valori e saperi (ad esempio, ha specificato Capasa, il distretto

tessile di Como, con particolare riferimento alla lavorazione della seta). Questi distretti sono diventati preziosi

fornitori dei grandi brand del “Made in Italy” e, per questa ragione, vanno protetti ed aiutati. “gli aiuti possono

essere sia di tipo fiscale che non fiscale – ha aggiunto il Presidente di CNMI- ed è importante dare il via ad un

adeguato processo di digitalizzazione di tali distretti per lanciare un modello unico di “artigianato avanzato”

che, mettendo insieme tradizione e tecnologia, possa rendere più coesa l’interconnessione tra le realtà del

territorio”. All’interno di ogni distretto che produce qualità di alta gamma è anche importante creare archivi

che conservino la “memoria della qualità” anche per conservare nel tempo le maestrie artigianali e non disperderle. Per questa ragione, ha aggiunto Capasa “l’Associazione propone di dare il via alla creazione di un

modello di distretto permettendo anche alle imprese minori di accedere attraverso la digitalizzazione e a un

sistema condiviso”.

Infine Capasa si è soffermato sulla necessità di introdurre procedimenti e misure volte a garantire un maggiore controllo e tracciabilità delle attività di produzione dei beni, con particolare riferimento alla catena delle

subforniture, anche per aumentare l’apprezzamento dei nostri prodotti e preservare l’immagine dei nostri

brand a livello globale e garantire l’integrità della dinamica concorrenziale, proponendo la sottoscrizione di

uno specifico Protocollo d’Intesa con le Istituzioni, volto a definire standard minimi di gestione e monitoraggio della filiera produttiva del proprio settore.

