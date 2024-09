(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Rai. FdI: solidarietà e vicinanza giornalisti minacciati da Russia

“Solidarietà e vicinanza a giornalista del Tg1 Stefania Battistini e l’operatore Rai Simone Traini, oggi vittime dell’ennesimo atto di intimidazione della Russia. Siamo al loro fianco che con coraggio hanno svolto il proprio lavoro e solo per questo si trovano oggi in una lista inquietante di persone ricercate dallo stato Russo. Da parte nostra l’impegno per difenderli, fuori e dentro la Commissione di vigilanza, attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione del Parlamento. Sosteniamo l’attività del governo Meloni già impegnato a loro tutela in maniera encomiabile e tempestiva”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.

