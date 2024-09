Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 12.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

Härtere Strafen für tätliche Angriffe auf Polizeibeamte – Schutz der Sicherheitskräfte im Fokus

Angesichts der steigenden Gewalt gegen Polizeibeamte fordern Harald Stauder und Ulli Mair in einem Begehrensantrag stärkere Maßnahmen zum Schutz der Sicherheitskräfte. Tägliche Angriffe auf Beamte gefährden zunehmend die öffentliche Sicherheit und die Motivation für den Polizeidienst.

SVP – Südtiroler Volkspartei

Landtag / Recht auf Kleinkinderbetreuung allein schafft keine Kitaplätze

SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg nimmt zum heute im Landtag abgelehnten Beschlussantrag zur Kleinkinderbetreuung Stellung: „Der Beschlussantrag sah unter anderem vor, dass das Recht auf einen Kleinkinderbetreuungsplatz gesetzlich verankert werden sollte. Das Recht auf Kleinkinderbetreuung alleine schafft aber keine dringend benötigten Kitaplätze. Das zeigen auch die Zahlen in Deutschland nach der Einführung dieses Rechts im Jahr 2007“.

