Comunicato stampa. Welcome matricole: il Dipartimento di Economia pronto ad accogliere le nuove matricole dell’a.a 2024/25

accogliere i nuovi studenti dei corsi di studio dell’a.a 2024/25*

*Foggia 12 settembre 2024*. Lunedì 16 settembre 2024, alle ore 10,00,

presso l’Aula Magna “Valeria Spada” (Via Caggese, 1 Foggia), il Direttore

del Dipartimento di Economia, prof. Pasquale di Biase, i Coordinatori dei

Corsi di studio, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, le

associazioni studentesche accoglieranno le matricole del nuovo anno

accademico e illustreranno gli impegni didattici, le l’organizzazione e le

prospettive del Dipartimento di Economia. La giornata di benvenuto sarà,

altresì, l’occasione per conoscere le opportunità legate alle attività

extracurriculari, i programmi di mobilità internazionale e i servizi

offerti dall’Università.

“*La giornata di benvenuto alle matricole rappresenta un appuntamento

annuale fondamentale che mira ad accogliere i nuovi studenti e fornire loro

tutte le informazioni necessarie per iniziare il percorso di studio

universitario*.– *afferma il Direttore di Biase* – *Durante questa giornata

le matricole hanno l’opportunità di conoscere i docenti e il personale del

Dipartimento, scoprire le strutture, tra queste voglio ricordare la bella

sede della Biblioteca di Area Economia inaugurata lo scorso anno, i servizi

offerti dal Dipartimento e dall’Ateneo e orientarsi nei vari aspetti

accademici e logistici della vita universitaria. È anche un’occasione per

socializzare con altri studenti e iniziare a costruire una rete di contatti

all’interno dell’Università che possano favorire la condivisione di

esperienze e conoscenze ma anche promuovere una crescita personale e

accademica più completa. L’obiettivo del Dipartimento di Economia è quello

di formare professionisti in grado di inserirsi rapidamente nel contesto