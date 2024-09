Rinnovato il Protocollo d’intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’Associazione The Circle Italia – Onlus

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

E’ stato rinnovato per ulteriori due anni il Protocollo d’intesa che vede la collaborazione tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’Associazione The Circle Italia – Onlus, sottoscritto dal Direttore Centrale Anticrimine Alessandro Giuliano e dalla Presidente dell’Associazione Adelaide Lucia Corbetta.

Finalità del protocollo è la prosecuzione del Progetto #CerchiAntiviolenza, una campagna avviata nel 2023 e ideata per promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, idonee a diffondere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche afferenti alla violenza basata sul genere ed agli strumenti di tutela delle vittime, comprese le misure di prevenzione del Questore.

Seguendo uno schema ormai collaudato, la collaborazione troverà concreta attuazione in iniziative di diffusione della cultura di genere tramite eventi educativi/di informazione per le scuole, momenti di sensibilizzazione dedicati ai cittadini e progetti volti a favorire il supporto delle donne vittime di violenza di genere che abbiano necessità di trovare soluzioni alloggiative temporanee o siano prive dello stretto indispensabile in situazioni di urgenza.

