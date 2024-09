(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Immigrazione, Giglio Vigna (Lega): “Salvini non ha commesso reato ma fatto suo dovere”

Roma, 11 set. – “Tra pochi giorni ci sarà la requisitoria della pubblica accusa nel processo Open Arms a Palermo, dove Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio. Rischia fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini del nostro Paese e per aver tutelato la sicurezza nazionale. Nel frattempo, altri paesi europei discutono su come rafforzare i controlli alle frontiere, mentre in casa nostra un marocchino accusato di terrorismo internazionale viene arrestato. Salvini non ha commesso un reato, ha fatto il suo dovere”.

Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Politiche Ue Alessandro Giglio Vigna.