(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 DDL Sicurezza, Bonelli: una svolta illiberale che svilisce la nostra

democrazia

“L’approvazione di questo DDL Sicurezza rappresenta una svolta illiberale

che svilisce la nostra democrazia. Da oggi gli operai che protestano per

difendere il proprio lavoro o gli studenti che protestano per avere una

scuola migliore, avranno come risposta il carcere. È l’ennesima

dimostrazione che questo Governo non è in grado di gestire il dissenso”

Ad affermarlo è il Portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi

e Sinistra, Angelo Bonelli.

