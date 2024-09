(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

AMA: TERMINATA L’OPERAZIONE SCUOLE PULITE, IN CORSO INTERVENTI DI RIFINITURA E MONITORAGGIO

MANZI: “Attività iniziate in anticipo per assicurare decoro e serena ripresa delle attività didattiche”

È terminata l’operazione “Scuole Pulite”, lo speciale piano operativo predisposto da AMA, in coordinamento con Roma Capitale, con interventi mirati e potenziati di pulizia attorno ai 1.400 plessi scolatici della città in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Squadre e mezzi dell’azienda sono state impegnate negli ultimi giorni con gli interventi di rifinitura delle aree esterne agli istituti ed il monitoraggio, anche a seguito dell’intensa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale nei giorni scorsi.

“Il Piano è partito sin dai primi giorni di agosto e ci ha visti impegnati in queste operazioni di pulizia delle aree attorno agli istituti scolastici della città – ha dichiarato il Presidente di Ama S.p.A, Bruno Manzi – Quest’anno abbiamo scelto, di concerto con Roma Capitale, di avviare le attività in anticipo proprio per assicurare il massimo del decoro e consentire così una serena ripresa delle attività didattiche a tutti, studenti, docenti e personale scolastico. Tutte le aree continueranno ad essere monitorate anche nelle prossime settimane in modo da predisporre immediati interventi in caso di necessità”.

Le operazioni hanno riguardato gli spazi antistanti e perimetrali dei vari plessi (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti nei 15 municipi della Capitale dando la priorità agli asili e scuole materne vista l’apertura anticipata dell’anno scolastico. Il piano ha previsto il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici. Le postazioni di cassonetti posizionate vicino agli accessi sono state sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale Ama ha verificato fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti.

