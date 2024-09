(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/e64e6579-d692-4c95-9b48-82c92ad808c5/-/resize/1200x/-/format/auto/)

**Sony lancia il microfono lavalier ECM-L1 con alimentazione plug-in da

3,5 mm**

================================================================================

*Prestazioni sonore di qualità superiore, affidabilità e diverse opzioni

di collegamento, frutto di tecnologie audio professionali*

———————————————————————————————————————————–

Sony ha annunciato oggi il lancio di [ECM-L1](https://www.sony.it/electronics/fotocamere-obiettivo-intercambiabile-microfoni/ecm-l1), un microfono lavalier di tipo plug-in compatibile con ingressi di

alimentazione da 3,5 mm. Basata sulle comprovate tecnologie audio di Sony,

l’unità è stata sviluppata a partire dalla serie ECM-77, scelta e

apprezzata già da anni da utenti professionali, come studi televisivi e

case di produzione. Il modello ECM-L1 assicura un’acquisizione eccellente

dei suoni, cogliendo ogni parola e sfumatura con la massima precisione, e

può essere utilizzato a lungo senza cali di prestazioni, come si addice a

un prodotto nato dall’esperienza di Sony nelle tecnologie audio

professionali. Grazie all’attacco plug-in, può essere collegato

direttamente a un’ampia gamma di dispositivi provvisti di ingresso per

microfoni da 3,5 mm[i], dimostrandosi perciò una soluzione estremamente

versatile. Il design a spilla consente di fissarlo discretamente a colletti

e camicie, mantenendo un look professionale di fronte alle telecamere,

senza comunque rinunciare alla chiarezza – l’ideale per interviste,

documentari, riprese di programmi, vlog e live streaming.

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/497dc652-e016-48a4-978c-0aa09ef8a17e/-/resize/1200x/-/format/auto/)

Negli ultimi anni, con l’aumento esponenziale della produzione di

contenuti video, i creator esigono una qualità audio sempre più alta.

Ampliando la linea di microfoni, Sony continua a garantire una

registrazione audio di livello superiore in diverse situazioni.

**Acquisizione sonora di qualità derivata da tecnologie audio

professionali**

Il microfono ECM-L1 è stato sviluppato sulla base della serie ECM-77, che

ormai da anni ha conquistato la fiducia di studi televisivi e altre

importanti realtà. La piastra dell’elettrodo fisso della capsula è

realizzata in ceramica rigida, un materiale con proprietà di vibrazione

superiori che si traducono in un’eccellente qualità sonora, con un Rise

Time e una risoluzione sempre ottimali. La capsula, inoltre, è rivestita

in ottone lavorato meccanicamente per eliminare i fastidiosi echi esterni e

rilevare suoni chiari e nitidi. Il cavo in OFC (Oxygen-Free Copper)

altamente puro, inoltre, riduce la perdita di segnale nella trasmissione

audio, senza penalizzare la qualità sonora.

**Massima affidabilità per concentrarsi solo sulla registrazione**

Un solido rivestimento in ottone protegge il microfono dall’usura, anche

dopo sessioni di ripresa intensive sui set. Il cavo da 2,2 mm di diametro,

inoltre, ha un’elevata resistenza alla rottura e la presenza di un anello

di blocco[ii] nel punto di contatto con il dispositivo di registrazione

evita scollegamenti accidentali.

I due filtri antivento forniti in dotazione, uno in metallo e uno in

pelliccia sintetica, riducono le interferenze dell’aria o degli

scoppiettii. L’opzione in metallo ha un’estetica più sobria ma, a

seconda delle condizioni di ripresa, può essere preferibile scegliere

l’opzione in pelliccia per ridurre maggiormente il rumore del vento.

**Alimentazione plug-in per moltiplicare le opzioni di connessione**

Il microfono lavalier ECM-L1 è provvisto di un attacco plug-in che si

alimenta direttamente dal dispositivo connesso. Può essere inseritoi in un ampio ventaglio di dispositivi con terminale d’ingresso per

microfoni da 3,5 mm, come telecamere, smartphone, microfoni wireless,

registratori IC e computer, per registrare un audio di qualità impeccabile

in ogni possibile situazione.

**Disponibilità**

Il modello ECM-L1 sarà disponibile a partire da inizio ottobre 2024 presso

i rivenditori autorizzati Sony.

Per informazioni dettagliate sul modello ECM-L1, visitare il [sito](https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones/ecm-l1 ).

Storie esclusive ed emozionanti contenuti realizzati con il microfono

lavalier ECM-L1 e gli altri prodotti di imaging di Sony si possono trovare

su [Alpha Universe](http://www.alphauniverse.com), un sito creato per informare e ispirare tutti i creatori di contenuti.

[i] Il microfono ECM-L1 è provvisto di una minispina da 3,5 mm (3 pin).

Non è garantita la compatibilità con tutti i prodotti. Potrebbe essere

necessario un adattatore di conversione reperibile in commercio. Consultare

le specifiche dei singoli produttori per verificare la compatibilità.

[ii] Disponibile collegando il microfono a un dispositivo che supporta gli

anelli di blocco.

—————————————————————————

Per ulteriori informazioni, contattare:

Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132

Milano –

**Informazioni su Sony Corporation**

Sony Corporation è una controllata di Sony Group Corporation ed è

responsabile del business Entertainment, Technology & Services (ET&S) di

Sony Group. Con l’obiettivo di “continuare a offrire Kando e Anshin*

alle persone e alla società in tutto il mondo attraverso la ricerca

tecnologica e di nuove sfide”, Sony Corporation supporta Sony Group con

la tecnologia che darà ai creator la possibilità di creare nuovi

contenuti di intrattenimento nel futuro.

Per ulteriori informazioni relative a Sony, visitare il sito: [http://www.sony.net/](http://www.sony.net/)

* Le parole sono entrambe in lingua giapponese: *Kando* significa “emozione” e *Anshin* ha vari significati, tra cui “tranquillità”, “rassicurazione”,

“affidabilità” e “fiducia”.

