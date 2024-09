SINDACATI DI POLIZIA SCRIVONO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: NO A INNALZAMENTO ETÀ PENSIONABILE PER FORZE DELL’ORDINE

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

SAP, COISP-MOSAP, FED. FSP POLIZIA e SILP CGIL: la situazione

previdenziale del comparto sicurezza soffre già particolari criticità

Le sigle sindacali SAP, COISP-MOSAP, FED. FSP POLIZIA e SILP

CGIL – in rappresentanza della maggioranza degli appartenenti alla

Polizia di Stato – hanno scritto al Presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni, per chiedere di non innalzare, seppur su base volontaria, l’età

pensionabile di due anni.

Nella nota congiunta, i Segretari Generali Stefano Paoloni (SAP),

Domenico Pianese (COISP-MOSAP), Valter Mazzetti (Fed. FSP

Polizia) e Pietro Colapietro (Silp Cgil) evidenziano che quella delle

forze dell’ordine è una professione molto delicata, per la quale è

fondamentale una condizione fisica adeguata, che con il trascorrere degli

anni fisiologicamente si affievolisce. Inoltre, il ritardato pensionamento

comporterebbe non solo un blocco del turnover del personale ma anche

una stasi dei percorsi professionali interni per i più giovani. Allo stesso

tempo, ricordano le sigle sindacali, la situazione previdenziale del

comparto sicurezza soffre già particolari criticità, poiché non è mai stata

avviata la previdenza complementare dopo la riforma Dini del 1995.

Nella lettera si sollecitano poi interventi relativi alla “previdenza

dedicata” finanziati con legge di bilancio 2022 e ulteriormente alimentati

dall’ultima manovra economica. Proprio la realizzazione di “previdenza

integrativa” consentirebbe di lenire, almeno in parte, le criticità

provocate dalla mai avviata previdenza complementare, impedendo così

che fedeli servitori dello Stato siano i nuovi poveri di domani.

SAP, COISP-MOSAP, FED. FSP POLIZIA e SILP CGIL restano quindi a

disposizione del Presidente del Consiglio per rappresentare le

ripercussioni negative di un eventuale intervento di innalzamento dell’età

pensionabile per il personale del comparto sicurezza.