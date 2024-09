GENIUS LOCI: Due notti e un’alba di musica e parole per la 7/a edizione del festival, tra gli ospiti Donatella Di Pietrantonio, John Greaves, Andrea Motis, Folco Terzani, Ruth Goller // Dal 26 al 28 settembre nel complesso monumentale di Santa Croce, Firenze

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Giovedì 26 settembre

CENACOLO

19:50

Talk: “Le forme del divino”

con Michele Dantini, Giovanna Zucconi e Sergio Givone

modera Raffaele Palumbo

letture a cura di Gianluigi Tosto

Nel mondo occidentale le immagini dipinte o scolpite sono state per lungo tempo considerate

«incarnazioni» del Divino, e hanno trovato in questa loro natura duplice, celeste e terrena insieme, la

propria giustificazione. Nel divenire uomo, Cristo stesso si è fatto «figura» fondando per i Padri della Chiesa

la legittimità dell’immagine. Le immagini di culto hanno dunque potuto acquistare nei millenni dimensioni

affettive e liturgiche: esse sostengono, accolgono, ravvivano il vincolo che tiene insieme una comunità, così

nel cristianesimo occidentale sino alla Riforma e nel cristianesimo ortodosso. Questo libro indaga e

interroga i teologi della prima età moderna – Erasmo o Calvino – ma anche scrittori e filosofi – Dostoevskij e

Florenskij, Heidegger, Simone Weil, Pasolini – che hanno espresso un ragionato dissenso in rapporto alle

avanguardie otto-novecentesche, rivendicando invece il fondamento metafisico o religioso dell’immagine.

21:00

Spettacolo: “W la fuga”

Marco Pastonesi: testi, racconti

Alessandro D’Alessandro: organetto, elettronica

Il ciclismo è l’unico sport dove la fuga non è un atto di viltà ma di coraggio. Si va in fuga per passione o per

disperazione, per far vedere la maglia o per farsi vedere dalla moglie, per anticipare gli scalatori o per

deludere i velocisti, per salutare i parenti o anche per salutare la corsa. Si va in fuga dalla parte giusta,

davanti, ma si va in fuga anche dall’altra parte, dietro. Si va in fuga perfino di nascosto e per sbaglio.

Insomma, ogni fuga ha una storia, ha la sua storia, una storia da raccontare e suonare, da ricordare e

cantare, da tramandare e interpretare. Per esempio: potrebbe sembrare una fuga e invece è un

inseguimento. “W la fuga” è uno spettacolo fuggevole con due fuggiaschi professionisti: Marco Pastonesi

racconta storie di fughe in bici, Alessandro D’Alessandro suona pezzi, motivi, vie e arie di fughe a sette note

senza contare diesis e bemolle. Perché, come sosteneva Jim Morrison, che se ne intendeva, “la fuga è

l’unico modo per continuare a sognare”.

22:15

Spettacolo: “Lu Santo Jullare Francesco”

di Dario Fo e Franca Rame

con Mario Pirovano

Dalle ricerche di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura 1997, un memorabile lavoro sulla vita di San

Francesco. Un ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano, per parlarci dei grandi

temi che attraversano la società contemporanea. “Lu Santo Jullàre Françesco” è un monologo in cui prende

vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia,

contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. La realtà storica e la tradizione popolare si

intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco: la richiesta di

approvazione della Regola al Papa Innocenzo III, la predica agli uccelli, l’incontro con il lupo, la malattia agli

occhi… Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi

cinquant’anni, Dario Fo elabora un’immagine non agiografica di San Francesco: spogliato dal mito,

ritroviamo un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. Del resto era lo stesso Francesco a

definirsi “jullare di Dio”, e questo proprio negli anni in cui l’imperatore Federico II promulgava un editto

contro i “Joculatores” considerandoli buffoni osceni!

SECONDO CHIOSTRO

20:15

Live: “Ruth Goller / Skylla” (UK / Ita)

Ruth Goller: basso elettrico e voce

Lauren Kinsella: voce

Alice Grant: voce

Emanuele Maniscalco: batteria

“Skyllumina” rappresenta la nuova evoluzione della bassista e cantante Ruth Goller, un progetto al tempo

stesso primitivo e futuristico, dove sono le emozioni, le vibrazioni, le voci e le percussioni a dettare le regole

del gioco. Ruth Goller, altoatesina ma residente a Londra ormai da più di vent’anni, è considerata

universalmente una delle più importanti figure del Nu Jazz britannico e delle musiche di confine (o per

meglio dire oltre i confini) nonché una dei più interessanti e richiesti specialisti del basso elettrico sulla

scena internazionale. Nel suo vasto ed eterogeneo curriculum, collaborazioni con Alabaster DePlume,

Shabaka Hutchings, Damon Albarn, Paul McCartney, Marc Ribot, Kit Downes, Sons of Kemet, Rokia Traore’,

Melt Yourself Down, Sam Amidon e moltissimi altri. Espandendo ed evolvendo il progetto Skylla,

originalmente partito come avventura in solo, verso nuovi confini, la Goller ha pubblicato pochi mesi fa il

nuovo lavoro Skyllumina per una delle etichette discografiche più importanti e prestigiose del panorama

delle nuove musiche, la International Anthem di Chicago. Al suo fianco, alcuni dei più interessanti

batteristi / percussionisti della scena inglese e americana e le voci evocative di Lauren Kinsella ed Alice

Grant. L’album è stato recensito entusiasticamente su molte dei magazine più importanti, ed in particolare

è stato “Disco del Mese” per The Guardian e recensito a 5 stelle da All About Jazz.

21:30

Live: “John Greaves Band plays Robert Wyatt, King Crimson, Henry Cow & more” (GB / Fra / Ita)

John Greaves: piano, basso, voce

Mel Collins: sax, flauto

Jakko Jakszyk: chitarra, voce

Annie Whitehead: trombone

Annie Barbazza: voce, piano, chitarra

Règïs Boulard: batteria

Un tempo si chiamavano supergruppi ed erano assemblati dalle case discografiche per conquistare le arene

del rock. Invece l’ingrediente di questa nuova band è l’amicizia, sincera e di lunga data. Da questa amicizia

nasce una rivisitazione del songbook di John Greaves, degli Henry Cow, di Robert Wyatt, dei king Crimson e

molto altro ancora. Ciascun membro della band porta il suo contributo e proprio questo incrocio nasce un

concerto di grande classe e fascino. Mel Collins, vera leggenda vivente del rock d’autore, (un curriculum

impressionante di collaborazioni, da Pino Daniele ai Dire Straits, dai Rolling Stones a Roger Waters, da Lucio

Battisti a Eric Clapton, dai Camel agli Alan Parsons Project), è soprattutto per i King Crimson, dei quali è

membro dal 1971, che è passato alla storia del rock. Sempre dai King Crimson proviene Jakko Jakszyk, già

anche nei Level 42 ed autore di altri lavori come solista che gli sono valsi il massimo rispetto dalla scena

musicale e della critica internazionale. Annie Barbazza, vero astro nascente della scena avant/prog, è stata

“scoperta” da Greg Lake (ancora un link con i King Crimson) con il quale si è esibita dal vivo e che le ha

prodotto il primo album per la Manticore Records, Moonchild. Oggi oltre che un’affermata solista, è

membro della North Sea Radio Orchestra. del Michael Mantler’s New Songs Ensemble, della band di Paul

Roland e del duo Moonchild. Da tempo collaboratrice di Robert Wyatt e figura centrale del nuovo jazz

progressivo inglese, Annie Whitehead è un’essenziale elemento per l’esplosivo sound. Ed è la pirotecnica

batteria del francese Règïs Boulard è francese a completare la formazione. E che dire del band leader John

Greaves? Bassista, pianista, compositore, cantante gallese (ma ormai da 40 anni cittadino di Parigi), John è

stato tra i fondatori del movimento Rock In Opposition e le sue band si chiamano, solo per citarne alcune,

Henry Cow, National Health, Soft Heap, Penguin Café Orchestra, North Sea Radio Orchestra, mentre tra le

sue collaborazioni possiamo citare calibri come Mike Oldfield, Brian Eno, Michael Nyman, Robert Wyatt e

tantissimi altri. Un concerto memorabile, ricco di storia del migliore rock, ma al tempo stesso di una musica

davvero nuova.

CAPPELLA PAZZI

21:15 + 23.15

Live: “Sliders”

Filippo Vignato: trombone, composizioni

Federico Pierantoni: trombone, composizioni

Lorenzo Manfredini: trombone, composizioni

Se nella tradizione della musica classica esiste il quintetto d’ottoni o il quartetto di tromboni, qui i tre

musicisti hanno voluto andare all’essenza di quel concetto, trasfigurando e riadattando le consuetudini del

suono e del linguaggio jazzistico ed improvvisativo ad una formazione ridotta all’osso, composta da soli 3

strumenti, come 3 sono le note di una triade maggiore. Se il trombone può essere considerato lo strumento

più vicino alla voce umana, allo stesso modo è uno strumento dalle infinite possibilità musicali, sonore ed

effettistiche, sviscerate dai tre in una continua sperimentazione attraversando il blues, la folk music, la

musica contemporanea, i corali e molto altro. Gli Sliders sono un’Orchestra in miniatura formata da tre dei

migliori trombonisti della scena contemporanea e allo stesso tempo una pocket Brass Band. Un ensemble

scintillante come l’ottone forgiato dei propri strumenti, capace di sussurrare, gridare, ruggire, sorprendere,

divertire e commuovere.

Venerdì 27 settembre

CENACOLO

19:50

Talk: “A piedi nudi sulla Terra”

con Folco Terzani, Sarah Savioli

modera Raffaele Palumbo

letture a cura di Giulia Cavallini

musica dal vivo a cura di Ettore Bonafè

Conversazione tra lo scrittore e documentarista Folco Terzani e la scienziata e autrice Sarah Savioli a partire

dai rispettivi romanzi “A piedi nudi sulla Terra” e “I selvatici”. “A piedi nudi sulla Terra” segue la vicenda

dell’asceta italiano Baba Cesare, che dopo essersi ribellato a un’esistenza ordinaria e a ogni ruolo sociale

prescritto si avvicina al mondo dei sadhu indiani. Prima di costruire tra le antiche rovine di Hampi il suo

ashram, oggi meta di pellegrinaggi e centro di devozione, Baba Cesare ha vissuto all’insegna dell’eccesso:

giovane intriso di controcultura hippie, pittore alternativo a Torino, moderno bohémien nel paradiso

psichedelico di Goa, uomo niente affatto insensibile alle lusinghe femminili. Ha oscillato vertiginosamente

tra profano e sacro, con il coraggio e la fame di conoscenza di chi si butta a capofitto nelle esperienze.

L’incontro tra Folco Terzani e Baba Cesare dà vita a un libro unico – romanzo di avventure, viaggio

spirituale, inchiesta su un mondo svelato nel suo fascino controverso, dialogo sul senso ultimo della vita -,

le cui pagine possono essere lette come un imprevedibile memoir, un postmoderno romanzo di formazione

e insieme come un testo sapienziale dal passo umile ma rivoluzionario, in grado di cambiare il nostro modo

di camminare per le strade del mondo. “I selvatici” segue il primo caso in trasferta per Anna Melissari, la

detective che comunica con piante e animali. Sulle montagne di Ferlico, un paesino degli Appennini, Cecilia

e suo marito Tullio gestiscono da vent’anni un rifugio che dà impiego e ospitalità a persone in fuga dalle

guerre e dalla disperazione in attesa che venga regolarizzato il loro diritto di asilo. Una notte scompare nel

nulla Yasser, un giovane proveniente dalla Siria, benvoluto da tutti sia nel rifugio che nel paese. Le forze

dell’ordine ritengono si tratti di un semplice allontanamento volontario, ma Cecilia è certa che il ragazzo

non se ne sarebbe mai andato senza dare spiegazioni, così incarica delle ricerche l’Agenzia Cantoni.

21:00

Talk/performance: “L’età fragile”

Donatella Di Pietrantonio dialoga con Raffaele Palumbo

letture a cura di Federica Miniati

musica dal vivo a cura di Meissa Duo (Alda Dalle Lucche Saxofono contralto, Giulia Fidenti Saxofono

Baritono)

L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio è il libro vincitore della LXVIII edizione del Premio Strega e del

Premio Strega Giovani 2024. Non esiste un’età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli,

quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c’è un momento

preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per

questo Lucia, che una notte di trent’anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di

sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c’erano tutti. I pastori dell’Appennino, i proprietari del campeggio,

i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c’erano più. Amanda prende per un soffio uno

degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre

basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città

negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi. Lucia

vorrebbe tenerla al riparo da tutto, anche a costo di soffocarla, ma c’è un segreto che non può nasconderle.

Sotto il Dente del Lupo, su un terreno che appartiene alla loro famiglia e adesso fa gola agli speculatori

edilizi, si vedono ancora i resti di un campeggio dove tanti anni prima è successo un fatto terribile. A volte il

tempo decide di tornare indietro: sotto a quella montagna che Lucia ha sempre cercato di dimenticare, tra i

pascoli e i boschi della sua età fragile, tutti i fili si tendono. Stretta fra il vecchio padre così radicato nella

terra e questa figlia più cocciuta di lui, Lucia capisce che c’è una forza che la attraversa. Forse la nostra

unica eredità sono le ferite. Con la sua scrittura scabra, vibratile e profonda, capace di farci sentire il peso di

un’occhiata e il suono di una domanda senza risposta, Donatella Di Pietrantonio tocca in questo romanzo

una tensione tutta nuova.

22:15

Live: “Kalifa Kone, Jabel Kanuteh, Marco Zanotti Trio” (Mali / Gambia / Italia)

Kalifa Kone: ngonì, djembe, balafon, talking drum, flauti

Jabel Kanuteh: kora, voce

Marco Zanotti: batteria, mbira, percussioni, voce

Are you strong? è il nome di un gioco di carte popolare nell’Africa dell’Ovest e, più nello specifico, della

carta più importante del mazzo: l’asso. Ma soprattutto, è una domanda che ci poniamo nell’affrontare il

nostro tempo, per essere coerenti con i valori in cui crediamo. Siamo abbastanza saldi nei nostri principi

morali? La nostra etica è forte abbastanza per resistere alle sfide del quotidiano e lottare per un futuro

migliore? Partendo dal solco della tradizione mandengue, della quale la famiglia Kanuteh è ambasciatrice, il

duo di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti si muove verso una musica più universale che ha assimilato Fela Kuti

così come alcune delle correnti contemporanee provenienti dall’Africa e dalla sua diaspora. Ospite (molto

speciale) del concerto è Kalifa Kone, percussionista nato e cresciuto a Bamako, in Mali, con esperienze che

vanno dai big della musica africana come Oumou Sangare, Kel Asssouf, Baba Sissoko e Salif Keita, fino al

recente tour italiano nella band di Lorenzo Cherubini / Jovanotti.

SECONDO CHIOSTRO

20:15

Live: “The Bass Gang”

Antonio Sciancalepore: contrabbasso

Andrea Pighi: contrabbasso

Alberto Bocini: contrabbasso

Amerigo Bernardi: contrabbasso

Questo gruppo riunisce insieme quattro dei migliori contrabbassisti italiani, attivi come solisti e primi

contrabbassi in prestigiose Orchestre come quelle di Santa Cecilia, Orchestra del Maggio Fiorentino,

Orchestra del Teatro alla Scala, London Simphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra

Sinfonica A.Toscanini. Nel variegato ed eclettico repertorio brani classici, eseguiti con un approccio che va

dal filologico all’irriverente, brani della canzone d’autore italiana, colonne sonore cinematografiche, ma

anche classici del rock e del pop: da Vivaldi a Morricone, da Mozart a Henry Mancini, da Stravinsky a

Piazzolla, da Renato Carosone ai Beatles. Quattro contrabbassi di assoluta eccellenza per un incontro che è

più di un semplice concerto, ma si trasforma in un vero e proprio spettacolo.

21:30

Live: “Maurizio Geri Swingtet feat. Nico Gori”

Maurizio Geri: chitarra e voce

Pippi Dimonte: contrabbasso

Giacomo Tosti: fisarmonica

Special guest Nico Gori: clarinetto

Lo spettacolo si ispira stilisticamente alla tradizione zingara alsaziana, dal padre fondatore Django Reinhardt

fino alle varie contaminazioni che fino ad oggi hanno reso vitale e “moderno” lo swing-manouche. Su

questo binario, a cavallo fra la tradizione zingara europea, lo swing d’oltreoceano e la canzone d’autore

italiana, si produce un’alchimia nuova ed originale, un suono che strizza l’occhio al mediterraneo, fra il

filologico e l’innovativo, fra la ricerca stilistica e la creazione, aspetti questi che pongono lo swingtet per

continuità, curriculum e discografia come uno dei gruppi di riferimento europei. L’ingresso del clarinettista

Nico Gori, conosciuto a livello internazionale, conferisce alla formazione un notevole valore aggiunto.

Maurizio Geri ha da sempre orientato la sua ricerca strumentale e musicale verso il magistero del grande

Django, e lo ha fatto al meglio, frequentando e studiando la musica e i musicisti manouche, suonandoci

insieme, vivendoci a contatto e imparando da loro, ma senza rinunciare a se stesso e alle proprie radici. Ha

cioè praticato la lezione di Django non solo sulla chitarra e sul repertorio, ma soprattutto in quella dialettica

tra originalità e adesione che ha fatto del grande Reinhardt un modello insuperabile ed indiscutibile per

intere generazioni di musicisti europei. Clarinettista e sassofonista di eccellenza assoluta, Nico Gori vanta

collaborazioni, concerti ed incisioni discografiche a fianco di Stefano Bollani, Paolo Fresu, Renzo Arbore,

Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Fred Hersch, Gianluca Petrella, Caetano Veloso, Manu Katche, Daniele Sepe,

Rossana Casale, Drusilla Foer, Petra Magoni e moltissimi altri.

CAPPELLA PAZZI

19:45 + 21:20 + 22:30

Live: “Naom”

Nazareno Caputo: vibrafono, marimba, percussioni

Omar Cecchi: batteria, konnakkol, percussioni

Naom è un percorso di condivisione umana e musicale nato da una serie di domande poste relativamente

al fare musica ed al suo significato. Partendo dal nostro essere musicisti nella società occidentale

contemporanea e nel mondo globalizzato, delle nostre radici culturali-musicali in buona parte individuabili

nella cultura musicale eurocolta nella quale siamo cresciuti, in quale relazione stiamo e che ruolo hanno per

noi le culture musicali più lontane cronologicamente e geograficamente? Il viaggio di Naom si sviluppa

proprio attorno a questi interrogativi umani. Facendo tesoro delle nostre personal esperienze e portandole

a un incontro, elaboriamo concetti desunti dalla musica ancestrale del subcontinente indiano, matrice di

molti elementi culturali-musicali di estremo interesse e dall’esperienza jazzistica, più contemporanea, ma

che ingloba, innovandoli, elementi arcaici. La musica dei Naom traccia così una possibile via di

comunicazione e scambio tra culture, valorizzando e dando un significato a caratteristiche specifiche che

rischiano di perdersi nel processo di coagulazione della società globalizzata. Gli strumenti utilizzati sono

esclusivamente strumenti a percussione, che ci radicano ad un fare musica artigianale e che, dopo la voce e

il corpo, sono i più ancestrali. Nell’idea di produzione del suono legata alla materia fisica e con l’intento di

esplorare la ricchezza del mondo delle percussioni, i Naom lavorano in maniera esclusivamente analogica,

senza interventi elettronici o tecniche di sovraincisione. Al set delle tastiere a percussioni classiche

(marimba e vibrafono) infatti si aggiungono dei campane che aprono al mondo della microtonalità, e in

modo analogo il set di batteria /percussioni non intonate è concepito in modo “melodico-armonico”, anche