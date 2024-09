Comunicato Stampa – commemorazione Mar. Magg. Vito Ievolella

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 10 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

COMMEMORAZIONE 43° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL

MARESCIALLO MAGGIORE, M.O.V.C. “ALLA MEMORIA” VITO IEVOLELLA

Oggi ricorre il 43° anniversario dell’uccisione del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Medaglia

d’Oro al Valor Civile “Alla Memoria” Vito IEVOLELLA.

Alle 09:30, in piazza Principe di Camporeale, alla presenza delle massime Autorità civili e militari,

di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di altre associazioni

combattentistiche e d’Arma, sono state deposte tre corone.

La prima da parte del Prefetto, il dott. Massimo Mariani, del Generale di Divisione Giuseppe Spina,

Comandante della Legione Carabinieri Sicilia e della prof.ssa Lucia Assunta Ievolella, figlia del

caduto, la seconda corona da parte dall’avvocato Alessandro Dagnino, Assessore all’Economia

della Regione Siciliana e infine, l’ultima, da parte del dott. Pietro Alongi, Assessore alle Politiche

ambientali e transizione ecologica del comune di Palermo.

Durante la cerimonia sono stati ricordati alcuni cenni biografici del Mar. Magg. Vito Ievolella ed è

stata data lettura della motivazione con la quale il Presidente della Repubblica ha concesso al

caduto la Medaglia d’Oro al valor Civile “Alla Memoria”.

Successivamente, alle ore 10:00, presso la chiesa Santa Maria Maddalena, all’interno del Comando

Legione Carabinieri Sicilia, il cappellano militare Don Salvatore Falzone, ha celebrato una messa in

suffragio del caduto.

Al termine della funzione religiosa è intervenuto il Generale Spina che, con le sue parole, ha

dedicato al Mar. Magg. Vito Ievolella un commosso ricordo, sottolineando come il 10 settembre

non potrà mai essere dimenticato, in quanto rientra tra quelle date che, come possono confermare le

vittime di mafia, non finiscono mai. Certo si trasformano in un processo di elaborazione del lutto

che, nel caso di delitti così cruenti, così crudi, richiedono un percorso molto lungo e delicato, ma

aldilà di questo, rimane un vuoto incolmabile nel tempo. L’Alto Ufficiale ha proseguito ricordando

il decorato quale grande investigatore, stimatissimo dall’autorità giudiziaria, che aveva con il suo

operato delineato gli obiettivi della nuova mafia e, in particolare, l’interesse per il traffico delle

sostanze stupefacenti. Il Comandante della Legione ha infine espresso la profonda vicinanza

dell’Arma dei Carabinieri alla figlia del caduto, Lucia Ievolella, ricordando le parole di

quest’ultima, che ha definito suo padre uno spirito libero, che aveva due compagni di viaggio, il

senso del dovere e il senso dello Stato.

NOTE BIOGRAFICHE DEL MARESCIALLO VITO IEVOLELLA

Il Mar. Magg. Vito Ievolella nacque a Benevento il 4 dicembre 1929. Si arruolò nell’Arma come

Carabiniere nel 1948. Nel biennio 1958-1959 frequentò il Corso Allievi Sottufficiali della Scuola di

Firenze, al cui termine venne assegnato alla Legione di Palermo, prestando servizio nel capoluogo

presso le Stazioni urbane “Centro”, “Duomo” e “Falde”, la cui caserma è oggi intitolata alla sua

memoria. Nel 1965, venne trasferito al Nucleo Operativo del Gruppo di Palermo dove svolse

complesse indagini, rese ancora più ardue dalle condizioni ambientali caratterizzate da tradizionale

omertà.

Il 10 settembre 1981, il Maresciallo Ievolella, a bordo della propria autovettura Fiat 128 con la

moglie Iolanda, nell’attesa della figlia Lucia, impegnata in una lezione di scuola guida, venne

freddato da sicari di Cosa Nostra in Piazza Principe di Camporeale, a Palermo.

All’agguato parteciparono quattro killer, armati di pistole calibro 7,65 e fucili caricati a pallettoni,

che, appena scesi da una Fiat Ritmo rubata, fecero fuoco in direzione del Maresciallo. Nell’occorso,

la moglie riportò una leggera ferita alla regione sopraccigliare destra. Il mezzo usato dai killer fu

dato alle fiamme e poi abbandonato in via Caruso, dove fu ritrovato dai Carabinieri. Fu chiaro

immediatamente che l’assassinio del Maresciallo Ievolella era da inquadrare in un programma

mafioso teso all’eliminazione di quanti si opponessero all’espansione degli interessi criminali.

Il Maresciallo Ievolella era molto noto negli ambienti investigativi dell’Arma e tra i Magistrati per

le sue capacità professionali, per l’impegno investigativo e per la determinazione nel fare luce, tanto

sul delitto comune, quanto su quello mafioso. Il valore e l’impegno nell’attività investigativa, gli

erano valsi sette encomi solenni e quattordici lettere di apprezzamento del Comandante Generale

dell’Arma. Da parte della stampa, aveva ricevuto appellativi come “segugio temuto dai boss” e

specialista in casi difficili”.

Al Maresciallo Ievolella, il Capo dello Stato ha concesso la Medaglia d’Oro al Valore Civile con la

seguente motivazione:

“Addetto a Nucleo Operativo di Gruppo, pur consapevole dei rischi a cui si esponeva, si

impegnava con infaticabile slancio ed assoluta dedizione al dovere in prolungate e difficili indagini

– rese ancora più ardue dall’ambiente caratterizzato da tradizionale omertà – che portavano

all’arresto di numerosi e pericolosi aderenti ad organizzazioni mafiose. Proditoriamente fatto

segno a colpi d’arma da fuoco in un vile agguato tesogli da quattro malfattori, immolava la vita ai

più nobili ideali di giustizia e di grande eroismo”. Palermo, 10 settembre 1981.