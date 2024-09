COMUNICATO STAMPA COMMEMORAZIONE CAR. SC. BOVI

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

COMMEMORAZIONE 65° ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL CARABINIERE

SCELTO M.O.V.M. “ALLA MEMORIA” CLEMENTE BOVI

Ieri mattina a Corleone è stato commemorato il Carabiniere Scelto Clemente BOVI, insignito della

Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria”.

Alle ore 10:00, in località Bicchinello, luogo dell’agguato ove sorge il cippo commemorativo, è

stata deposta una corona d’alloro e benedetto il monumento eretto in memoria del decorato.

Alla commemorazione erano presenti il Col. Ivan BORACCHIA, Comandante del Reparto

Operativo Carabinieri di Palermo, il Ten. Col. Giulio MODESTI, Comandante del Gruppo di

Monreale, il Cap. Daniele GIOVAGNOLI, Comandante della Compagnia di Corleone, il Sindaco di

Corleone, Dott. Walter RÀ, il Sig. Salvatore PERI cognato del caduto, una rappresentanza

dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Corleone, Piana degli Albanesi e Prizzi,

nonché personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Il Carabiniere Scelto Clemente Bovi era effettivo alla Stazione Carabinieri di Caltabellotta. L’8

settembre 1959, di ritorno da un permesso fruito presso la propria famiglia, veniva fermato – di

notte ed in aperta campagna – da sei malfattori, i quali avevano già commesso altre dieci rapine. Pur

sotto la minaccia delle armi, estraeva la pistola d’ordinanza ed ingaggiava, da solo e allo scoperto,

violento conflitto a fuoco, nel corso del quale uccideva uno dei banditi e ne feriva probabilmente un

altro finché, colpito al petto da una fucilata, cadeva al suolo esanime dopo aver messo in fuga i

malviventi.