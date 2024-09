Agenzia regionale 931.24 la regione puglia all’hoboken italian festival

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Anno XXIV

Numero 931.24

Hoboken Italian Festival in Usa ha celebrato la 98 edizione con la

Regione Puglia

Dal mare Adriatico del porto di Molfetta fino alle rive del fiume Hudson in New

Jersey, di fronte a New York City, l’abbraccio di fede e di cultura pugliese e

italiana ha avvolto la Madonna dei Martiri con la bandiera a stelle e strisce ad

Hoboken.

L’iniziativa alla quale hanno partecipato circa 100.000 visitatori, tra eventi

musicali e stand gastronomici, è stata realizzata, quest’anno – per la prima volta

– dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione nell’ambito del progetto

“Puglia: Business or Pleasure” che unisce sinergicamente il lavoro

dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e dell’Assessorato al Turismo della

Regione Puglia.

Nell’ambito dell’evento si è svolta la cerimonia di premiazione e la consegna

delle targhe per il grande contributo apportato alla realizzazione della 98esima

edizione dell’Hoboken Italian Festival all’assessore allo Sviluppo Economico della

Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e al direttore Generale di

Pugliapromozione, Luca Scandale. Alla cerimonia hanno partecipato il

Deputato della Repubblica Italiana Christian Di Sanzo, i sindaci dei

distretti del New Jersey, il comitato e lo staff dell’evento. La mattinata si è

conclusa con la visita alla Chiesa e alla Società Madonna dei Martiri, per un

momento d’incontro con la comunità italiana e di Molfetta di Hoboken,

ripercorrendo la storia e le tradizioni dei pugliesi negli Stati Uniti d’America.

Lo stand della Puglia, allestito lungo la sponda ovest dell’Hudson, di fronte

l’incredibile e sfavillante skyline di New York, ha ospitato per tutto il giorno

numerosissimi visitatori che hanno potuto assaporare uno scorcio di Puglia

dall’altro capo del mondo.

Link alle foto, di cui si autorizza la libera e gratuita pubblicazione:

https://we.tl/t-azOITY24dY

