(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Sardegna, Barelli: “Benvenuti a consiglieri Chessa, Marras e Maieli. Fi rafforza radici Casa Moderati”

“Ai consiglieri Gianni Chessa, Alfonso Marras e Piero Maieli il più caloroso benvenuto nella grande squadra di Forza Italia. Sono certo che, con il loro contributo, il nostro partito crescerà e farà sempre meglio, in Sardegna ma non solo. Quello con il Psd’Az è un progetto sul quale abbiamo lavorato a lungo, condividendo una visione comune della politica e obiettivi concreti per il rilancio di una grande regione. Da oggi Forza Italia, che attrae sempre di più, rafforza sempre di più le sue radici per la costruzione di una grande Casa dei Moderati, inclusiva, concreta e dai risultati sempre più esaltanti”.

Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, commentando l’ingresso del gruppo Psd’Az del consiglio regionale della Sardegna in Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma