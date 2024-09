(ARC) Sport:Fedriga, da Torneo Citt di Ts visibilit internazionale per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

Trieste, 9 set – "Il Friuli Venezia Giulia rafforza la sua

visibilit? internazionale con il quadrangolare Under 17 ‘Citt? di

Trieste’, che ha visto protagonista lo sport del futuro, e

l’accrescer? ulteriormente con i prossimi impegni della Nazionale

maggiore il 14 ottobre con Israele a Udine per la Nations League

e di nuovo a Trieste il 15 ottobre con la nostra under 21 opposta

alla Repubblica d’Irlanda per le qualificazioni europee”.

Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga che stasera

ha preso parte allo stadio Rocco alle premiazioni del Torneo

Internazionale Primavera under 17 ‘Citt? di Trieste’.

Fedriga ha consegnato la coppa e le medaglie alla Spagna, che ha

sconfitto l’Italia per 2 a 0 nella partita finale. Gli azzurri,

nelle gare precedenti, avevano battuto il Portogallo e pareggiato

con la Svizzera e hanno terminato cos? la competizione al secondo

posto. Terzo piazza per i lusitani e quarto posto per gli

elvetici.

“? stata una manifestazione di ottima riuscita – ha rilevato

Fedriga – ed ? stato bello vedere tra il pubblico la

partecipazione dei ragazzi delle nostre societ? che vogliono

vedere i giovanissimi gi? impegnati nei grandi palcoscenici del

calcio. La nostra regione si conferma un ospite ideale per grandi

manifestazioni sportive che diventano, al tempo stesso, occasione

di stimoli positivi in particolare per chi muove i primi passi

nelle varie discipline o vi si vuole accostare. Gli eventi dal

vivo, infatti, trasmettono emozioni che lasciano un segno molto

pi? forte”.

