RADICALI ITALIANI IN CENTRO A ROMA CON OMBRELLONI E TELI DA MARE CONTRO PROROGA CONCESSIONI

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Per protestare contro l’assurda proroga concessa alla corporazione dei

balneari, i Radicali Italiani, insieme allo streamer Ivan Grieco, hanno

organizzato un flash mob questa mattina a Piazza dei Santi Apostoli a Roma

con ombrelloni e teli da mare.

La protesta è continuata per le strade del centro di Roma, con tappa finale

a Palazzo Chigi.

“Chiediamo alla politica di cambiare rotta rispetto all’assurda proroga

concessa ai balneari. Una decisione folle quella di prorogare fino al 2027,

che asseconda la corporazione dei balneari piuttosto che tutelare i

cittadini. Per i prossimi anni i cittadini continueranno a pagare prezzi

altissimi per servizi scadenti. Ci deve essere una giusta proporzione di

spiagge libere e gare subito, i cittadini non possono essere ostaggio di

una corporazione che, con la complicità della politica, blocca il mercato”.

Lo affermano il segretario dei radicali italiani Matteo Hallissey e lo

streamer Ivan Grieco.

*–*

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

*Scrivi S47 **per il tuo 2×1000 **a Radicali Italiani!*