(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

Durante le recenti campagne elettorali in Russia, l’autorità di controllo delle telecomunicazioni, Roscomnadzor, ha segnalato oltre 220 attacchi DDoS contro le risorse della Commissione elettorale centrale (CEC), il Dipartimento delle tecnologie informatiche di Mosca e il sistema di voto elettronico. Yevgeny Zaitsev, capo del dipartimento di controllo delle comunicazioni elettroniche di Roscomnadzor, ha dichiarato che gli attacchi si sono verificati sia durante la preparazione che lo svolgimento delle elezioni.

Secondo Zaitsev, oltre agli attacchi DDoS, sono stati registrati 167 casi di malfunzionamento delle linee di comunicazione utilizzate dalle commissioni elettorali a vari livelli. Nonostante la durata complessiva degli attacchi sia stata di tre ore e 42 minuti, Zaitsev ha assicurato che questi incidenti non hanno avuto alcun impatto sul lavoro della CEC, del Dipartimento delle tecnologie di Mosca o del sistema di voto elettronico.

Il Single Voting Day si svolgerà dal 6 all’8 settembre, con quasi 4.000 campagne elettorali attive in tutto il Paese. Le elezioni per le cariche esecutive più alte si terranno in 21 regioni, mentre altre quattro, come Inguscezia e Crimea, eleggeranno i loro leader attraverso i parlamenti locali. Le elezioni legislative si terranno in 13 regioni e in tre circoscrizioni si voterà per le elezioni suppletive della Duma di Stato.