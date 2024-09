GOLF – DP World Tour: in Svizzera Wallace prevale al playoff, 8° Migliozzi

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

DP World Tour: in Svizzera Wallace prevale al playoff, 8° MigliozziNell’Omega European Masters buone prove anche di Edoardo Molinari (12°), Andrea Pavan (22°) e Francesco Laporta (27°)

Con un ottimo giro finale è entrato in top ten Guido Migliozzi, ottavo con 274 (-6), che ha preceduto di un colpo Edoardo Molinari, 12° con 275 (-5). In buona posizione anche Andrea Pavan, 22° con 277 (-3), e Francesco Laporta, 27° con 278 (-2).

Wallace, leader nei due round centrali, ha iniziato quello conclusivo con quattro colpi di margine su Garcia-Heredia, ma non è riuscito a trovare il ritmo giusto (70, par, due birdie, due bogey). L’iberico è partito male (due bogey), ma poi ha rimontato pazientemente con sei birdie (66, -4) e con l’ultimo alla buca 18 ha forzato l’inglese al playoff. Poi però il 42enne di Gijon non è riuscito a contrare il birdie dell’avversario, mancando l’occasione di ottenere il primo successo sul circuito. E’ stato l’ottavo playoff giocato nelle ultime undici edizioni dell’evento.

Out al taglio Matteo Manassero e Renato Paratore, 94.i con 141 (+1), Francesco Molinari, 108° con 142 (+2), Filippo Celli, 122° con 143 (+3), e Lorenzo Scalise, 138° con 145 (+5). Stessa sorte per lo spagnolo Miguel Angel Jimenez (60 anni), che ha partecipato per la 34ª volta al torneo portando a 723 le presenze sul tour, una sola in meno del primatista, l’inglese David Howell (49 anni), con 724.

