8 Settembre 2024

EU, SCUTELLÀ (M5S): LEGGE DELEGAZIONE CHE FINE HA FATTO?

Roma, 8 set. – “La legge di delegazione europea è stata annunciata in Consiglio dei Ministri a marzo, approvata da Fitto a maggio, ma non si sa che fine abbia fatto. Stiamo parlando di una legge che assicura il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione Europea, che per espressa previsione di legge deve essere presentata dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno e sulla quale è fondamentale che entrambi i rami del Parlamento siano coinvolti. Doveva avere un iter differente e passare dalle Camere, ma ancora non è stata trasmessa. Dove è finita?”. Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà, capogruppo M5S nella commissione Politiche europee. “C’è anche la questione del salva-infrazioni – aggiunge Scutellà – cioè l’utilizzo della decretazione d’urgenza per sbrigare pratiche che potrebbero fare con la legge europea, che in teoria servirebbe a sanare le procedure d’infrazione; nella pratica succede che, utilizzando la decretazione d’urgenza il Parlamento di fatto non tocca palla. Ci chiediamo come evolverà la situazione, soprattutto ora che Fitto sta per andarsene”.

