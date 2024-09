CONTIENE FOTO# RICONOSCIUTO DA UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI MENTRE ERA A BORDO DI UNO SCOOTER RUBATO, 33ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI POICHÉ GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI EVASIONE E RICETTAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

RICONOSCIUTO DA UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI MENTRE ERA A BORDO DI UNO

SCOOTER RUBATO, 33ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI POICHÉ GRAVEMENTE

INDIZIATO DEI REATI DI EVASIONE E RICETTAZIONE

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato un

cittadino romano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente

indiziato dei reati di evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di

chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, il 33enne, nonostante fosse già sottoposto alla misura

cautelare degli arresti domiciliari, non è passato inosservato ad una

pattuglia dei Carabinieri che, in transito in via Stimigliano, quartiere

Trieste, hanno notato e quindi riconosciuto il 33enne che a bordo di uno

scooter era in strada senza alcuna autorizzazione. Ragion per cui, i

Carabinieri hanno deciso di fermarlo e hanno scoperto che il veicolo su cui

viaggiava era rubato e da un controllo più approfondito l’uomo è stato

trovato in possesso senza giustificato motivo anche di un cacciavite.

Recuperato lo scooter che è stato restituito al legittimo proprietario.

L’uomo evaso è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è

stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa di essere

condotto presso le aule di piazzale Clodio, per il rito direttissimo.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

080924

