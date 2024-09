COMUNICATO STAMPA – Zangrillo al Forum Ambrosetti, al lavoro per un autentico cambio di paradigma nella PA

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

Ministro illustra iniziative in corso per una nuova Pubblica amministrazione

“Abbiamo il dovere, e la responsabilità, di affrontare sfide complesse che richiedono soluzioni altrettanto complesse e che possiamo raggiungere soltanto attraverso competenze adeguate”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, illustrando alla 50esima edizione del Forum Ambrosetti “le diverse iniziative dirette a porre le concrete premesse di un autentico ‘cambio di paradigma’ della nostra amministrazione”.