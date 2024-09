Comunicato Stampa 1393/2024 Meteo. Criticità Idrogeologica Arancione in quasi tutta la regione: fino alla mattina di domani precipitazioni estese, anche temporalesche, con probabili fenomeni localmente intensi con quantitativi di precipitazione anche abbondanti.

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

AVVISO DI CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 98 / 2024

Emesso domenica 08-09-2024 ore: 14:00

PREVISIONE METEO:

Si conferma il quadro meteo dato ieri che si riporta di seguito per chiarezza.

Tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì è previsto il veloce passaggio di

un intenso impulso perturbato, generato da una saccatura estesa tra Inghilterra e Nord

Africa che si sposta verso est interessando la nostra regione.

Sono previste precipitazioni estese, anche temporalesche, ad iniziare dal primo

pomeriggio di domenica con fase più intensa tra il tardo pomeriggio e le prime ore di

lunedì; saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti

raffiche di vento) già nel pomeriggio, più diffusi in serata e con quantitativi di precipitazione

anche abbondanti.

CODICE

Province

VENE-A

VENE-H

BL-TV

VENE-B VI – BL – TV -VR

VENE-C

VENE-D

RO-VR

VENE-E PD-VI-VR-VE-TV

VENE-F

VE-TV-PD

VENE-G

VE-TV

CRITICITA’ PREVISTA

DA domenica 08-09-2024 ore: 14:00 A lunedì 09-09-2024 ore: 14:00

ZONE DI ALLERTA

Idraulica

Idrogeologica

Nome del bacino Idrografico

Alto Piave

VERDE

GIALLA

Piave Pedemontano

GIALLA

ARANCIONE

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

GIALLA

ARANCIONE

Adige-Garda e Monti Lessini

GIALLA

ARANCIONE

Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige

GIALLA

ARANCIONE

Basso Brenta -Bacchiglione

GIALLA

ARANCIONE

Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna

GIALLA

ARANCIONE

Livenza, Lemene e Tagliamento

GIALLA

ARANCIONE

Idrogeologica

per Temporali

GIALLA

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

ARANCIONE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

Possibile innesco di frane e colate rapide; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati

e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione possibile inondazione

delle aree limitrofe. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno

dell’alveo nelle zone in allerta idraulica Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-D, Vene-E, Vene-F, Vene-G.

La Criticità Idrogeologica Arancione partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi Gialla. La Criticità Idraulica Gialla

partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi Verde.

L’elenco completo ma non esaustivo dei fenomeni che possono verificarsi è allegato alla DGR n. 869 del 19/07/2022. Si riporta di seguito la

legenda del grado di diffusione dei fenomeni/effetti al suolo in funzione del codice colore:

Assenza di fenomeni significativi prevedibili

Fenomeni localizzati

Fenomeni diffusi

Fenomeni numerosi e/o estesi

NOTE:

Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l’evoluzione dell’evento e si riserva la possibilità di emettere un aggiornamento del presente avviso in

relazione alle possibili variazioni delle previsioni meteo e alla situazione in atto.

Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato.

Dalle ore 14:00 del 08.09 è attivo il servizio di presidio del Centro funzionale con emissione di bollettini di previsione a breve termine.