(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 CERNOBBIO: FOTI (FDI), CAMPO LARGO OPPOSIZIONI PORTEREBBE IN UN VICOLO

CIECO

“Quando diciamo che, a partire dalla politica estera per passare a quella

energetica, il campo largo e’ un campo minato, non lo facciamo per partito

preso o per spirito polemico, ma nell’interesse dell’Italia. Mentre

nell’incontro di ieri con il presidente Zelensky, Giorgia Meloni ha

pronunciato parole inequivocabili che suggellano la convinta adesione del

governo italiano alla causa di una pace giusta e duratura, fondata sul

rispetto del diritto internazionale e della sovranità territoriale, le

divisioni all’interno delle opposizioni sono – ancora una volta – la spia

di tutte le loro fragilità e incompatibilità. Nonostante il tentativo di

proporsi come un’alternativa al governo Meloni, l’incapacità delle

opposizioni di esprimere una posizione unitaria su una questione di

cruciale importanza internazionale, quale il sostegno all’Ucraina, ne

conferma la debolezza. Non bastasse, e’ stato sufficiente che

al Forum Ambrosetti Calenda si pronunciasse anche a favore del nucleare per

essere sollecitato da Bonelli, azionista minoritario del campo largo, ad

andare con la destra, poiché quella del nucleare sarebbe per il verde-rosso

di Avs una tecnologia pericolosa, obsoleta e costosissima. E’ l’evidenza

che ci dice che con il campo largo al governo l’Italia finirebbe in un

vicolo cieco e dell’irrilevanza, a differenza di quanto accade sia in

ambito nazionale che in quello europeo con il centrodestra al governo”.

Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.