(ARC) Famiglia: Rosolen, su Legge 55/2024 vasto confronto con stakeholder

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Udine, 8 set – “Andiamo avanti con gli incontri con le

organizzazioni sindacali, le parti datoriali e le associazioni di

rappresentanza dei professionisti del settore per condividere un

possibile documento unitario della Regione Friuli Venezia Giulia

da portare al tavolo interministeriale che verr? convocato nelle

prossime settimane per l’attuazione della legge 55 del 2024 che

definisce le professioni operanti in campo pedagogico ed

educativo, e istituisce due differenti albi: dei pedagogisti e

degli educatori professionali socio-pedagogici”.

Lo ribadisce, quest’oggi, l’assessore al Lavoro, istruzione,

formazione e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.

“Nell’ottica di rafforzare il nostro impegno per il miglioramento

della qualit? dei servizi per l’infanzia – ha spiegato Rosolen -,

stiamo acquisendo le considerazioni dei portatori di interesse da

sottoporre poi all’attenzione del Governo, con l’obiettivo di

suggerire possibili interventi migliorativi della norma (di cui

non possiamo che condividere la necessit? e l’utilit?), in

relazione, in particolare, alle tempistiche di attuazione e ad

alcuni effetti che questa potrebbe avere sul settore pubblico dei

servizi, su quello privato e del privato sociale. Penso, in

particolare, al rischio di non poter supportare il turnover,

anche in relazione all’esistenza, alla durata e agli esiti dei

percorsi formativi universitari previsti dalla norma e alla

presenza in regione di servizi territoriali, come i ricreatori

triestini, di cui la norma non tiene alcun conto”.

“L’obiettivo dell’Amministrazione regionale, pertanto, resta

quello di assicurare alle famiglie la qualit? e la certezza dei

servizi, almeno nella dimensione e nella distribuzione gi?

esistente nei territori, oltre alla qualit? del lavoro su cui

siamo intervenuti anche a luglio, in Legge di assestamento, con

1,5 milioni, per fare fronte agli aumenti di costi di gestione

dei nidi determinati dal rinnovo del contratto collettivo

nazionale degli educatori e al fine di evitare che tale rincaro

gravi sulle famiglie”, ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo

regionale.

“Si tratta di una situazione problematica sotto pi? punti di

vista – fa notare Rosolen -, data anzitutto dall’incertezza

applicativa della norma, che viene segnalata all’Amministrazione

regionale in primo luogo dalle amministrazioni comunali, titolari

dei servizi pubblici e dalle associazioni rappresentative dei

datori di lavoro privati, impegnati in queste settimane

nell’assicurare a ciascuna istituzione educativa il personale

educativo e di coordinamento necessario all’apertura secondo gli

standard e coi requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti

regionali”.

“Il crescente sostegno dell’Amministrazione regionale ai servizi

per l’infanzia, che si concretizza in particolare con il supporto

offerto alle famiglie, con la misura di abbattimento delle rette

e ai gestori con la misura di contenimento delle rette – ricorda

Rosolen -, testimonia l’attenzione dimostrata anche alla dinamica

dei costi dei servizi, certamente condizionati, da ultimo, dal

rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, che richiedono il

re-inquadramento del personale educativo”.

