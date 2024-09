(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 *Ex Farmografica di Cervia, il presidente della Provincia Michele de Pascale: “Un’ottima notizia lo sblocco della trattativa, un risultato importante raggiunto grazie all’impegno di tutti”*

“Quella di oggi è davvero un’ottima notizia, una vittoria molto significativa che dobbiamo dedicare ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie, che in questi mesi hanno difeso con orgoglio il loro posto di lavoro, la loro professionalità e anche la storia di un’impresa importante”.

Così il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale commenta l’annuncio dello sblocco della trattativa relativa all’Ex Farmografica, con la firma dell’accordo preliminare di vendita tra il gruppo Focaccia e il gruppo MM, attuale proprietario, primo passo per la cessione della storica azienda cervese.

“Fin dal primo momento di questa crisi – ricorda de Pascale – c’è stata una reazione pienamente coesa da parte di tutta la comunità locale, un lavoro di squadra eccezionale fra organizzazioni sindacali, Comune di Cervia, Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e il tessuto economico delle imprese locali, che si sono dimostrate immediatamente solidali e disponibili. E piena disponibilità c’è stata da parte della struttura commissariale.

Questa vicenda, che era iniziata con un’impresa multinazionale straniera che voleva approfittare dell’alluvione per delocalizzare la produzione, oggi si sta indirizzando verso una conclusione che rilancia l’attività imprenditoriale dal territorio con progetti che hanno le loro salde radici in Romagna e in particolare a Cervia. Ora servirà tutto il supporto possibile per un pieno rilancio e anche in questo senso le istituzioni dovranno continuare a seguire questo percorso”.

