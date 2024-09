Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Risposta alla sigla sindacale FIALS su emergenza-urgenza

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Modena, 7 settembre 2024

Comunicato stampa

In merito all’esposto della sigla sindacale FIALS sul sistema di emergenza-urgenza modenese, l’Azienda USL di Modena precisa quanto segue.

Per quanto riguarda la notte del 30 agosto, citata dal sindacato in questione, non corrisponde al vero il fatto che si siano verificate scoperture. Inoltre, rispetto alle citate “penali”, al contrario di quanto affermato, l’accordo con le associazioni di volontariato prevede espressamente l’applicazione di decurtazioni economiche in caso di mancata copertura del turno. Si coglie l’occasione per ribadire che quest’ultimo rappresenta un valore aggiunto determinante per l’intero sistema, che si basa su una rete integrata che è perfettamente in grado di garantire la sicurezza del soccorso in qualsiasi area della provincia. Professionisti dell’Azienda USL e volontari, in egual misura, stanno profondendo sforzi e impegno encomiabili, che dovrebbero essere riconosciuti in maniera univoca da tutti gli attori coinvolti, sindacati in primis.

In merito poi ai Differenziali economici di professionalità (DEP), questi sono previsti dall’art. 19 dell’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità e vengono riconosciuti solo a seguito di preventivo accordi con le organizzazioni sindacale e in base alle risorse che si rendono disponibili di fondi contrattuali e che possono essere a tal fine destinati previa certificazione del collegio sindacale.