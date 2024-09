ARCO Tricolori: Elisabetta Mijno per il bronzo assoluto dopo l’oro di Parigi 2024

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

62° Campionato Italiano Targa

Camaiore (Lu), 5-8 settembre 2024

Definiti i finalisti per i titoli assoluti di domani

La medaglia d’oro paralimpica Elisabetta Mijno, campionessa

italiana uscente, si giocherà il bronzo

Dopo l’assegnazione dei titoli classe Arco Nudo, Compound e Arco Olimpico,

oggi, alla 62esima edizione dei Campionati Italiani Targa di Camaiore (Lu),

si sono disputate le eliminatorie a squadre, mixed team e individuali che

hanno definito i finalisti assoluti che domani, domenica 8 settembre, si

giocheranno il podio.

Le sfide a squadre per l’oro verranno tirate tutte in contemporanea dalle

ore 9, quelle del mixed team dalle ore 10 e i bronzi individuali alle ore

11, mentre dalle ore 12 partiranno le finali per i titoli italiani assoluti

individuali.

Da rimarcare l’ennesima grande prestazione della Nazionale Paralimpica

*Elisabetta

Mijno* che, dopo aver vinto il bronzo individuale e l’altro ieri l’oro

misto arco olimpico alle Paralimpiadi di Parigi con Stefano Travisani, con

il quale è venuta ieri sera a Camaiore per difendere il titolo italiano

assoluto che ha vinto sia nel 2022 e 2023. Questa volta l’azzurra è stata

fermata in semifinale, dopo lo spareggio, dalla giovane Nazionale Roberta

Di Francesco (che sfiderà per l’oro Loredana Spera). Mijno domani si

giocherà quindi il bronzo assoluto contro l’atleta olimpica, titolare a

Parigi 2024, Chiara Rebagliati: le stesse protagoniste della finalissima

dello scorso anno vinta dalla Mijno, che si conferma campionessa senza

eguali. A giocarsi il titolo italiano assoluto maschile nel ricurvo sarà

l’olimpionico *Mauro Nespoli *contro il giovane azzurro Matteo Bilisari.

*I FINALISTI ASSOLUTIArco nudo*

Oro a squadre femminile: Arcieri delle Alpi-Arcieri Altopiano Pinè

Oro a squadre maschile: Arcieri delle Alpi-Arcieri Tigullio

Oro mixed team: Tigullio-Malin Archery Team

Bronzo femminile: Braida-Fabris

Oro femminile: Mantilli-Noziglia

Bronzo maschile: Ceccon-Simionato

Oro maschile: Noceti-Olivo

*Compound*

Oro a squadre femminile: Arcieri delle Alpi-Arcieri del Torresin

Oro a squadre maschile: PAMA Archery Milazzo-Kappa Kosmos Rovereto

Oro mixed team: Kappa Kosmos Rovereto-Arcieri Iuvenilia

Oro mixed team Junior: Arcieri del Cangrande-PAMA Archery Milazzo

Bronzo femminile: Roner-Moccia

Oro femminile: Rocca-Di Nardo

Bronzo maschile: Fregnan-Gubbini

Oro maschile: Sottile-Godano

*Arco Olimpico*

Oro a squadre femminile: Arcieri Iuvenilia-Arcieri delle Alpi

Oro a squadre maschile: Arcieri Iuvenilia-Arcieri Montalcino

Oro mixed team: Arcieri Voghera-Arcieri Iuvenilia

Oro mixed team Junior: Arcieri Sagittario-Arcieri delle Alpi

Bronzo femminile: Mijno-Rebagliati

Oro femminile: Di Francesco-Spera

Bronzo maschile: Musolesi-Borsani

Oro maschile: Bilisari-Nespoli

*I BRONZI ASSOLUTI A SQUADRE* *E MIXED TEAM*- Nell’arco olimpico il bronzo

maschile va all’Arco Club Riccione (Gambuti, Gregori, Pecci) dopo il 5-4

(26-23) sugli Arcieri Monica (Frangilli, Sportiello Sghirinzetti, Volpato).

Nel femminile vittoria ancora allo shoot 5-4 (25-23) degli Arcieri

Sagittario del Veneto (Chiara e Alice Compagno, Dassi) sugli Arcieri

Torrevecchia (Rebagliati, Mandia, Giannì).

Nel compound tezro posto assoluto per gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Corgiat

Loia, Aloisi) con il 233-228 sugli Arcieri del Torrazzo (Belli, Fregnan,

Ibba). Al femminile la Kentron Dard (Perosini, Fubiani, Foglio) batte il

Kappa Kosmos Rovereto (Roner, Gheser, Boni) 220-217.

Nell’arco nudo netto 6-0 che vale il bronzo maschile all’Arco Sport Roma

(Alunno, Carletti, Cignitti) sull’Arco Club Napoli (Stelluto, Carrasco,

Galasso). Bronzo nel femminile per il Malin Archery Team (Fabris,

Giovanelli, Pili) con il 6-0 sugli Arcieri Udine (Braida, Parascandolo,

Santoro).

Nei mixed team il bronzo arco olimpico va agli Arcieri Torrevecchia

(Mandia, Rebagliati) con il 6-0 sul Castenaso Archery Team (Musolesi,

Valeeva), nel compound successo degli Arcieri Tigullio (Rocca, Godano)

sugli Arcieri Montalcino (Bovini, Tonioli) con il risultato di 155-151,

nell’arco nudo terzo posto assoluto per l’AGM (Bigogno, Uggeri) con il 6-2

sugli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi).

*IN ALLEGATO “FOTO FITARCO/ERCOLI” LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI*

*7 settembre 2024*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*