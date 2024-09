Agenzia regionale 918.24 Matrangola _ Martedì 10 settembre inaugurazione bene confiscato Capurso

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 MATRANGOLA ALL’INAUGURAZIONE DI CASA SANTA BARBARA, BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L’appuntamento è per martedì 10 Settembre alle ore 10 sulla Strada Provinciale 144 Triggiano-Carbonara

​​​​​​​​

Martedì 10 settembre, alle ore 10.00, il Comune di Capurso ha organizzato l’inaugurazione di Casa Santa Barbara, bene confiscato alla criminalità organizzata che da teatro di attività illecite, dopo importanti lavori di riorganizzazione e riqualificazione, si appresta a rinascere come nuovo teatro della legalità, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione Puglia.

All’inaugurazione dello spazio parteciperanno il il Prefetto di Bari Francesco Russo, il sindaco di Capurso Michele Laricchia, la vice-sindaca Claudia Nitti, l’assessora regionale alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche migratorie, Legalità e Antimafia sociale Viviana Matrangola, la Giunta e i consiglieri comunali di Capurso e il parroco don Tonio Lobalsamo per la benedizione.

Oltre alle istituzioni, parteciperanno i ragazzi e le ragazze del progetto comunale Open Village ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

L’inaugurazione è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare e, per l’occasione, è prevista la piantumazione di alberi da frutto nell’orto.

Casa Santa Barbara sarà gestita da APS Civitas Mariae, Il Cammino Coop. Soc. e Terrapulia Coop. Soc.