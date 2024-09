(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 SILVESTRI (M5S) A GASPARRI: PER LUI DE RAHO NEL POSTO SBAGLIATO E MANGANO IN QUELLO GIUSTO

“Il senatore Gasparri ha scelto di passare le sue giornate ad attaccare il Movimento 5 stelle e Cafiero De Raho, probabilmente per coprire le tante figuracce internazionali del governo Meloni, tra cui l’ultima quella del ministro Sangiuliano. Tuttavia è davvero curioso che Gasparri giudichi una persona di specchiata moralità come Cafiero De Raho nel posto sbagliato, mentre Mangano in quello giusto. Ma d’altronde Gasparri è così, evidentemente per lui i conflitti di interessi e i mafiosi in cantina sono medaglie al petto”.

Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera

