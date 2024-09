(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 GOVERNO, VIETRI(FDI): “GRAZIE SANGIULIANO PER LAVORO SVOLTO CON TENACIA E CONCRETEZZA. AUGURI A GIULI”

“Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano per l’eccellente lavoro svolto al Ministero della Cultura e per la proficua collaborazione avuta in questi anni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando le dimissioni irrevocabili del Ministro. “Sangiuliano è stato un Ministro della Cultura tenace e concreto, che ha ottenuto grandi risultati che sono sotto gli occhi di tutti, restituendo dignità e valore all’immenso patrimonio culturale italiano. Grazie a lui, la cultura è tornata finalmente ad essere al centro dell’agenda politica nazionale. Da parlamentare campana, in particolare, lo ringrazio per la grande attenzione riservata alla nostra regione con numerosi e corposi investimenti per i beni e le attività culturali. Al tempo stesso – conclude Vietri – auguro buon lavoro al nuovo Ministro Alessandro Giuli, certa che saprà proseguire al meglio il lavoro iniziato da Sangiuliano” conclude Vietri.

