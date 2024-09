(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Fisco. Ricchiuti (FdI): Aumentano entrate tributarie, sinistra smentita

“Molto positivi i dati delle entrate tributarie: si passa dai 13 miliardi di giugno a 19,2 miliardi di luglio. Sono risorse molto utili per incrementare gli investimenti in legge di bilancio grazie alla crescita del Pil, all’aumento dell’occupazione confermato negli ultimi dati di luglio. Nel dettaglio, per le imposte dirette si registra un aumento di 14.024 milioni di euro, mentre per le Imposte indirette si evidenzia un incremento di 5.177 milioni di euro. Smentita dunque la sinistra: la politica economica del governo Meloni non ha certo favorito gli evasori, ma produce maggiori entrate per lo Stato e quindi per i servizi. Anche sul fronte dell’evasione, del resto, i numeri smentiscono i gufi: nel periodo gennaio-luglio, infatti, il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo si è attestato a 8,4 miliardi, quasi equamente divisi tra imposte dirette e indirette”.

Lo dichiara in una nota Lino Ricchiuti, vice responsabile del dipartimento Imprese e monti produttivi di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica