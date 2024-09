(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 INVITO STAMPA

CELEBRAZIONI 81°ANNIVERSARIO DIFESA DI ROMA A PORTA SAN PAOLO E PARCO DELLA RESISTENZA

Il Sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

interviene alle celebrazioni in occasione dell’81° Anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza.

Sono presenti, tra gli altri:

il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ;

il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. C.A. Carmine Masiello ;

il Presidente Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Gen. C.A. Enrico Pino ;

il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

oltre alle più alte cariche dello Stato.

I giornalisti dovranno accreditarsi entro e non oltre le ore 16.00 del 7 settembre 2024, collegandosi al link

[ https://tinyurl.com/mvwphnnh | https://tinyurl.com/mvwphnnh ]

Si ricorda ai giornalisti che per partecipare alle commemorazioni dovranno registrare la loro presenza entro e non oltre le ore 8.45 del giorno 8 settembre 2024