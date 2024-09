(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Trovato a Bibbona

Bassotto meticcio anziano cerca casa

E’ al canile municipale

Livorno, 6 settembre 2024 – E’ in cerca di un’ “adozione” del cuore un cane anziano entrato ieri nel canile municipale “La cuccia nel bosco”

E’ un meticcio simil bassotto maschio, di taglia piccola, rinvenuto da un passante mentre vagava lungo la strada nel Comune di Bibbona.

Il cane è stato portato immediatamente nell’ambulatorio veterinario vicino dove ha ricevuto le prime cure, nutrito e dissetato per poi essere trasferito al canile di Livorno

Non risulta microchip, né si hanno informazioni sulla proprietà . Ieri è stata pubblicata la fotografia sul sito Facebook del canile ma nessuno ne ha reclamato per adesso la proprietà.

Questo documento e’ formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy vigente, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR – e quindi ne e’ proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003