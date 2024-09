(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 *Asili Nido. Pd Taranto: “Il Comune assume nuove educatrici (a anno

scolastico iniziato) e perde finanziamento da 5 milioni”*

Apprendiamo con favore la notizia dell’assunzione di 7 nuove educatrici a

tempo indeterminato che svolgeranno servizio presso gli asili nido

comunali.

Tuttavia, riteniamo che tale provvedimento sia quantomai tardivo.

L’attività di inserimento dei bambini è cominciata da almeno una settimana

in diverse strutture e sarà complesso l’inserimento del personale neo

assunto nella struttura già da tempo insediata, oggi che siamo a settembre

inoltrato.

Chi ci amministra dovrebbe sapere, che la programmazione delle classi e del

personale scolastico deve essere avviata con largo anticipo rispetto alla

data di effettivo inizio delle attività dell’istituto sia nell’interesse

del personale sia nell’interesse dei bambini.

Ma, a tutto voler concedere, come possiamo credere a chi si lascia scappare

riconversione di nuovi asili nido comunali? Ci riferiamo all’Avviso

pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 15 maggio 2024

“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura

per la prima infanzia”. Ebbene si, al Comune di Taranto, quale fanalino di

coda in questo settore, era stato previsto il finanziamento più importante

attivare nuovi 216 posti!!!

Nulla è stato fatto!

Tutto tace, resta solo qualche slogan e foto di rito di qualche nuovo

assessore di turno.

Il nostro pensiero, pertanto va ai nuovi assunti, alle 432 famiglie ammesse

nella graduatoria definitiva 2024 dei nido comunali, ma soprattutto a

quelle 57 famiglie in lista di attesa, quella lista che una buona

amministrazione avrebbe l’obbligo di far scorrere se solo pensasse a

rincorrere i bandi e non i fotografi.

*Giuseppe Tursi Segretario cittadino Pd Taranto Emilio Morrone Segreteria

cittadina Pd Taranto Alda Ressa Segreteria cittadina Pd Taranto*