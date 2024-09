(ARC) Territorio:Fedriga, scuola Lozer Pn frutto programmazione per comunit

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Pordenone, 6 set – “La Regione ha sempre supportato i Comuni

quando le amministrazioni locali mettono in atto una

programmazione utile per la propria comunit?. In questo caso,

grazie a un importante lavoro di squadra, Pordenone ? stato senza

dubbio un esempio virtuoso. L’edificio inaugurato oggi non ? solo

una nuova scuola ma anche un intervento di riqualificazione

urbana, modello di sostenibilit? ambientale e di aggregazione

sociale. La nostra amministrazione ? in grado di supportare

questo tipo di progetti grazie anche alla rinegoziazione dei

patti finanziari, che ha permesso di liberare risorse messe poi a

disposizione del territorio. Anche questa ? l’autonomia”.

Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga

partecipando oggi a Pordenone alla cerimonia di inaugurazione dei

nuovi locali della Scuola secondaria di primo grado “Lozer”. Alla

presenza del vicesindaco reggente Alberto Parigi, del dirigente

scolastico Vladimiro Giacomello e dell’assessore regionale alle

Infrastrutture Cristina Amirante, il massimo esponente

dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia, nel suo intervento, ha

posto in evidenza la valenza di questo nuovo polo, che oltre

all’aspetto formativo si inserisce perfettamente nel contesto

sociale della comunit?.

“Con l’importante finanziamento che la Regione ha destinato per

la realizzazione delle opere gi? in occasione del primo mandato –

ha spiegato Fedriga – abbiamo dato sostegno a un progetto voluto

per creare non soltanto un nuovo edificio scolastico quanto

piuttosto una vera e propria ‘cittadella dell’educazione e della

cultura’ pienamente integrata con il quartiere, in modo che le

associazioni sportive del territorio e i residenti possano

usufruire delle strutture anche in termini extrascolastici. Ora

il vicino cantiere proseguir?, secondo quanto previsto dal

cronoprogramma, con l’abbattimento della vecchia scuola e la

realizzazione del secondo step progettuale: la realizzazione

dell’auditorium, voluto anche per organizzare eventi e

manifestazioni musicali, proprio secondo l’indirizzo e la

vocazione musicale della scuola, e della moderna palestra”.

Il governatore ha poi rivolto un plauso all’Amministrazione

comunale di Pordenone per il modo in cui ? stata gestita la

programmazione del cantiere, consentendo la continuit? didattica

senza interruzioni o spostamenti e una gestione ottimale nelle

fasi di passaggio dal vecchio istituto a quello nuovo, costruito

in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. “Di questa nuova

realizzazione – ha detto poi Fedriga – va anche sottolineato come

essa rappresenti una sorta di modello di rigenerazione urbana.

L’obiettivo di questo progetto non si limita a costruire un nuovo

edificio scolastico per il quartiere, ma punta molto pi? in alto.

Si ? infatti voluto realizzare un luogo di incontro e di scambio

culturale e sociale, che vivr? in simbiosi con il quartiere e la

citt?”.

Non da ultimo, il massimo esponente dell’Esecutivo ha fatto un

accenno alla valenza ambientale ed energetica del nuovo edificio.

Sono infatti stati realizzati fabbricati innovativi con altissime

performance energetiche che guardano alle energie alternative e

al risparmio energetico, un edificio “Nearly zero energy

building”, cio? a consumo quasi zero in cui il funzionamento

richieder? una quantit? di energia davvero minima. “Trattandosi

di una scuola – ha concluso Fedriga – anche questo rappresenta un

modello di educazione ambientale per le giovani generazioni che

vivranno in questo nuovo complesso completamente all’insegna

della sostenibilit?”.

ARC/AL/ma

062039 SET 24