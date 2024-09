(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Coppa

Per lavori sulla rete elettrica è istituita la sospensione temporanea della

circolazione in via Coppa, dal 9 al 30 settembre 2024, alle ore 8 alle 17. Fanno

eccezione i residenti e gli autorizzati che hanno accesso nella via interessata

alla chiusura.

Registro ordinanze: 204 / 2024

Info:

Polizia Municipale di Alba