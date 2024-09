(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Trasporti, Nappi (Lega): ennesimo passo in avanti per Av Napoli-Bari.

Grazie a vicepremier Salvini

“Il completamento dello scavo della galleria Grottaminarda, ad Avellino,

rappresenta l’ennesimo fondamentale step per l’Alta velocità Napoli-Bari.

Grazie all’impegno del vicepremier e ministro Matteo Salvini e del Governo

nazionale si accelera ancora sul fronte delle infrastrutture, dei

collegamenti, colonna portante dell’economia, con una visione strategica e

un’attenzione per il Mezzogiorno senza precedenti. Sempre più avanti, per

lasciarci definitivamente alle spalle la stagione dei ‘no’ a prescindere

delle sinistre”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel

Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa