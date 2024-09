La neo rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli ricevuta in Comune dalla sindaca Tarasconi e dell’assessore Brianzi

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Primo incontro ufficiale tra la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e la

professoressa Elena Beccalli che dallo scorso luglio ricopre l’incarico di

magnifico rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; incarico nel

quale succede al compianto Franco Anelli. Ordinaria di Economia degli

intermediari finanziari e già preside della facoltà di Scienze bancarie,

finanziarie e assicurative, la professoressa Beccalli è stata accolta a

Palazzo Mercanti dalla sindaca alla presenza dell’assessore all’Università

Francesco Brianzi.

“Pur nell’ufficialità dell’incontro – commenta la sindaca – è stato un

momento informale che mi ha permesso di conoscere un’accademica stimata

oltre che una donna in gamba con la quale abbiamo avviato un confronto sui

temi legati all’università e al suo sviluppo sul territorio piacentino che

vanta ormai da tanti anni la presenza di una prestigiosa sede della

Cattolica di cui siamo orgogliosi”.

Scambio proficuo dunque nel solco del Protocollo Atenei firmato lo scorso

febbraio proprio a Piacenza da Franco Anelli per la Cattolica e dai rettori

di tutte le università piacentine alla presenza della ministra Anna Maria

Bernini e dall’allora presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano

Bonaccini. “Uno strumento concreto che l’amministrazione comunale sta

utilizzando, proprio insieme all’Università Cattolica e agli altri atenei,

per attuare politiche universitarie innovative” sottolinea l’assessore

Brianzi che sul Protocollo in questione ha investito in prima persona tanta

energia.

Numerosi i progetti aperti di cui si è parlato all’incontro di oggi: dalla

Notte dei ricercatori in programma il prossimo 27 settembre sino a

un’indagine in partnership con l’Istituto Toniolo incentrata sui giovani,

il lavoro, e il tema dell’attrazione dei talenti e dei servizi specifici

per universitari sul territorio piacentino.

