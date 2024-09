Conferenza Stampa – Mercoledì 11/09 h 12:00 c/o Sala Consiliare – Presentazione evento “Voghera Capitale dell’Inclusione”

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Gentili Giornalisti,

Si informa che Mercoledì 11 Settembre alle ore 12:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Voghera – piazza Duomo, 1 – si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Voghera Capitale dell’Inclusione”. L’evento, organizzato dall’associazione Amo Voghera, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Voghera, è in programma Sabato 21 e Domenica 22 Settembre presso il cortile dell’ex caserma di cavalleria – via Kennedy, 1 / via Gramsci, 1.

Saranno presenti alla conferenza stampa il Sindaco del Comune di Voghera Paola Garlaschelli, l’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna, l’Assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini e il Presidente dell’Associazione Amo Voghera Roberto Bonacina.

