[Comune Palermo] Amat. Dichiarazione consigliera comunale Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 «Oggi si è svolta un’importante audizione in Terza Commissione con i

vertici di Amat. Ringrazio il presidente Giuseppe Mistretta per la

disponibilità mostrata nel rappresentare le difficili condizioni

aziendali che, purtroppo, emergono più complesse del previsto. Ciò

nonostante l’intesa con la Regione sul cosiddetto “vuoto per pieno”, che

non basterà a evitare un bilancio negativo di 20 milioni di euro per

l’azienda.

Non posso, invece, non esprimere il mio biasimo per l’assenza del

direttore generale Domenico Caminiti, che ha deciso di sottrarsi

all’incontro, nonostante sia il firmatario di un accordo già siglato con

le organizzazioni sindacali. Le legittime istanze dei lavoratori non

possono essere ignorate e calpestate da false promesse, puntualmente

disattese da anni.

Questa situazione potrebbe impedire agli uffici del controllo analogo di

approvare l’accordo e chi ha firmato tale intesa dovrebbe avere la

responsabilità e il coraggio di difenderla, senza creare ulteriori

illusioni».

Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega nel Consiglio

Comunale di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo