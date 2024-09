ARCO Paralimpiadi Parigi 2024: Mijno-Travisani d’oro nel misto!

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

GIOCHI PARALIMPICI PARIGI 2024

ELISABETTA MIJNO E STEFANO TRAVISANI D’ORO NEL RICURVO MISTO

L’Italia dell’arco chiude la sua Paralimpiade con 1 oro, 2 bronzi e 2

quarti posti

*C’era una volta la Nazionale italiana di tiro con l’arco, alle

Paralimpiadi di Parigi. E vissero tutti felici e contenti. In effetti

sembra una favola. Questa volta con tanto di lieto fine. Perché l’epilogo

lo scrivono con inchiostro dorato un re e una regina: del Ricurvo Open, nel

mixed team. Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno sono campioni

paralimpici. E regalano all’Italia, oltre che a loro stessi, una medaglia

d’oro destinata a diventare l’ennesima pietra miliare nella storia

dell’arco azzurro che arriva così a quota 34 podi dal 1960 ad oggi. Per 11

volte consecutive si torna in Italia con almeno un alloro e a portare nel

Bel Paese quello più splendente sono i due azzurri che a Tokyo 2020 si

erano fermati all’argento. La regina Mijno, una volta archiviato il terzo

posto nell’individuale, riesce a mettersi al collo il metallo più prezioso,

dopo due argenti e due bronzi di una carriera ineguagliabile che conta

cinque partecipazioni ai Giochi Paralimpici, da Pechino 2008 a Parigi 2024.

Ed è il primo oro anche per re Stefano Travisani, che ha la straordinaria

capacità di cancellare la precoce eliminazione di ieri e, a poco più di 24

ore di distanza, si presenta sulla linea di tiro in versione

semi-infallibile. Dai quarti contro l’Indonesia, battuta 5-3 alla

semifinale con l’India, superata 6-2, gli arcieri italiani non hanno mai

lasciato agli avversari la possibilità di raggiungerli. E fanno altrettanto

anche nella finalissima contro la Turchia, dove Betta e Stefano vincono 6-2

e conquistano l’Olimpo. All’Esplanade des Invalides risuona l’inno di

Mameli. Sul pennone più alto sventola il nostro tricolore. Sì, la favola è

diventata realtà. Grazie a un re e una regina. E grazie a un movimento

arcieristico che non smette di fabbricare podi, medaglie, emozioni. E che

torna a tingersi d’oro, a 12 anni dal titolo di Oscar De Pellegrin, a

Londra 2012.*

*INDONESIA SUPERATA AI QUARTI -* Nei quarti di finale, l’Italia parte a

mille. O meglio, a 37: come i punti totalizzati nel set d’avvio. Tris di 9

e un 10: anche l’Indonesia di Wahyu Retno Wulandari e Setiawan Setiawan

cala un 10, oltre a un 9, ma si ferma a due tacche dagli azzurri. Ovvero, a

35. Solo che gli indonesiani sono una coppia tostissima. Ed estremamente

competitiva. Tanto che riporta il confronto in equilibrio: 33-35 e 2-2 nel

conto dei set. Questa volta è l’Italia a scivolare in un fatale 7. Lo si

capisce subito e a chiare lettere: con un livello così elevato, ogni

sbavatura può costare cara. Nel terzo round, la partenza è in salita (6),

ma Travisani e una sontuosa Mijno (10 e 9 per la piemontese) riprendono il

filo del discorso e chiudono a 32: lo stesso punteggio degli indonesiani.

Insomma, la parità non si spezza: 3-3. Così, a decidere, è un quarto atto

in cui Elisabetta e Stefano tengono un’andatura regolare (doppio 8 e doppio

9) e respingono l’assalto dei tenaci e precisi portacolori dell’Indonesia:

34-32. E 5-3: si va in semifinale.

*SEMIFINALE DA INCORNICIARE – *Ad attendere il duo azzurro c’è l’India di

Pooja e del neo campione paralimpico nell’individuale Harvinder Singh,

capace di liquidare la Polonia, nel turno precedente, con un roboante 6-0.

L’approccio di Travisani è impeccabile: 10 e 9, mentre Elisabetta

contribuisce a toccare quota 36, contro i 31 punti degli indiani. La coppia

italiana cavalca l’onda della fiducia e cala il poker in un irresistibile

secondo capitolo del match: quattro volte 10 e 4-0. Il traguardo è vicino,

ma non ancora raggiunto. Perché Pooja e Singh alzano il livello qualitativo

della loro prova e, con 37 punti (frutto di un tris di 9 e un 10), superano

di due lunghezze gli azzurri. Ma il destino è ancora in mano a Travisani e

Mijno. I quali confezionano una quarta volée da applausi, in virtù di due

10 conclusivi: si concretizzano, quindi, il 38-37, il 6-2 nel conto dei

set. E, soprattutto, la finalissima per l’oro. Dopo tre sconfitte di fila,

nella spedizione parigina, l’incantesimo delle semifinali è spezzato.

*DA TOKYO A PARIGI -* Sono passati 1097 giorni, eppure sembra non sia

cambiato nulla. Stefano ed Elisabetta sono ancora lì, sulla linea di tiro,

a giocarsi la medaglia più ambita dei Giochi Paralimpici. Da Tokyo a

Parigi: oggi, come allora, le condizioni meteorologiche sono complicate. Il

cielo è plumbeo. La pioggia cade a tratti. A cambiare, però, è la Nazionale

avversaria: non più la Russia, esclusa per le note vicende extra sportive,

bensì la Turchia di Merve Nur Eroglu e Sadik Savas. È una finale inedita. A

non essere inedito è l’avvio lanciatissimo degli azzurri: tris di 9 e 8.

Prende forma il 35-31 del primo set. E il secondo? È ancora una volta

irresistibile: 39 punti realizzati su 40, mentre la Turchia si ferma a 36.

Eroglu e Savas, però, non intendono lasciare nulla al caso e riaprono i

conti in un quarto atto di alto profilo (37-38). Tutto riaperto? Non

proprio, perché nel quarto set la freccia di Eroglu scivola sul 6. E

spalanca le porte al trionfo italiano: l’ultima freccia la scocca

Elisabetta Mijno. Basterebbe un 6, arriva un 9: 36-33. E 6-2.

Il bronzo, invece, va alla Slovenia di Ziva Lavrinc e Dejan Fabcic, capaci

di superare 5-4 l’India nel duello per il gradino più basso di un podio

tutto europeo.

*LE DICHIARAZIONI -* Le lacrime di Elisabetta Mijno scorrono copiose, in un

intreccio di gioia e liberazione: “Finalmente è arrivata questa medaglia

d’oro – sospira “Betta” -. Mi sono tolta un’enorme soddisfazione al termine

di una giornata quasi perfetta”. L’unione d’intenti ha fatto la differenza:

“Arrivare in fondo è stato tosto – aggiunge Stefano -. Non è facile

mantenere il focus fino alla fine, perché alla lunga la testa inizia a

vagare per il campo. In più, dopo la mia gara individuale, non mi aspettavo

di riuscire a capovolgere la situazione in questa maniera”. Anche Travisani

non riesce a trattenere l’emozione. Ed è giusto così, Stefano: “Dedico

l’oro in primis a me stesso e poi a tutti quelli che mi hanno teso la mano.

E mi hanno aiutato a rialzarmi, a poche ore dal “disastro” nella prova di