Ricketts critica la “chiara disconnessione nell’amministrazione Biden” sulla politica ucraina

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

WASHINGTON, DC – Ieri, il senatore statunitense Pete Ricketts (R-NE), membro di spicco della sottocommissione per le relazioni estere sull’Europa e la cooperazione per la sicurezza regionale, ha criticato “la chiara disconnessione all’interno dell’amministrazione Biden” sulla politica ucraina in seguito a commenti pubblici in conflitto con la testimonianza resa a Ricketts durante un’udienza della sottocommissione.

In un’udienza della sottocommissione a luglio, James C. O’Brien, assistente del Segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici, ha affermato che i timori di un’escalation russa non avevano nulla a che fare con la decisione dell’amministrazione di limitare le armi disponibili per l’Ucraina. Da allora, i commenti pubblici della vice segretaria stampa del Pentagono Sabrina Singh e del consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale John Kirby hanno contraddetto la testimonianza di O’Brien. La lettera di Ricketts è stata inviata anche al Segretario di Stato Antony Blinken.

” I timori di escalation non dovrebbero costituire il fondamento dei nostri sforzi per difendere i nostri alleati e partner “, ha scritto Ricketts nella lettera . ” Né dovrebbe esserlo la falsa speranza di normalizzare le relazioni future con dittatori autocratici che hanno dimostrato che non condivideranno mai i nostri valori o non agiranno in modo responsabile. Eppure, dalla Russia all’Iran, alla Repubblica Popolare Cinese, la paura e l’appeasement hanno definito la politica di questa amministrazione”.

“Tuttavia, questa amministrazione sembra impegnata a ripetere anziché imparare dagli errori degli ultimi due anni e mezzo”, ha concluso Ricketts . “Sembra determinata a lasciare che la paura dell’escalation preservi lo status quo anziché consentire all’Ucraina la strada migliore per la vittoria. E, come dimostra ipocritamente la sua decisione di inviare missili a lungo raggio in Germania, si aspetta che l’Ucraina combatta questa guerra in un modo che sia gli Stati Uniti sia i nostri alleati della NATO riterrebbero inefficace”.

Il testo completo della lettera è disponibile qui e qui sotto:

onorevole James C. O’Brien

Sottosegretario di Stato per gli Affari Europei ed Eurasiatici

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti

Via C 2201, NW

Città di Washington DC, 20520

Egregio segretario aggiunto O’Brien,

Scrivo per esprimere la mia profonda frustrazione riguardo alla chiara disconnessione all’interno dell’amministrazione Biden in merito al suo continuo divieto di colpire obiettivi militari in profondità nel territorio russo con armi fornite dagli Stati Uniti.

Il 30 luglio, hai testimoniato davanti alla sottocommissione per la cooperazione di sicurezza regionale ed europea del Senato su “Il futuro dell’Europa”. All’udienza, hai concordato che la decisione dell’amministrazione Biden di schierare futuri missili a lungo raggio in Germania, capaci di minacciare obiettivi militari in profondità nella Russia, rafforza la posizione di difesa della NATO complicando gli sforzi di pianificazione russi. Tuttavia, quando ho chiesto come l’amministrazione possa difendere questa decisione limitando contemporaneamente la capacità dell’Ucraina di utilizzare ATACMS per lo stesso scopo, hai spiegato che la discrepanza si riduce a garantire che l’Ucraina utilizzi le armi in modo efficiente. Hai chiarito che l’attuale limitazione dell’amministrazione sugli attacchi a lungo raggio ucraini non ha nulla a che fare con la paura dell’escalation russa, nonostante i commenti del presidente Biden al vertice NATO indichino il contrario. Infatti, hai detto: “So che alcune persone parlano di preoccupazione per la scala di escalation. Devo dire che, all’interno del governo, la conversazione verte su dove queste cose possono essere efficaci”.

È diventato chiaro che non è così. In una conferenza stampa del 15 agosto, alla vice segretaria stampa del Pentagono Sabrina Singh è stato chiesto in modo simile il ragionamento alla base della politica restrittiva dell’amministrazione. Tuttavia, nella sua risposta, pur riecheggiando inizialmente la tua risposta in merito all’efficacia, ha anche detto: “E naturalmente, siamo preoccupati per l’escalation. Quindi, solo perché la Russia non ha risposto a qualcosa, non significa che non possa o non voglia farlo in futuro. E questo è qualcosa che l’amministrazione sta sempre soppesando”. Allo stesso modo, il 23 agosto, il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, quando gli è stato chiesto se l’incursione dell’Ucraina a Kursk avesse cambiato le considerazioni sui rischi di escalation o sulle cosiddette linee rosse russe, ha risposto: “Stiamo osservando i rischi di escalation dall’inizio di questo conflitto, e questo non cambierà”.

I timori di escalation non dovrebbero costituire il fondamento dei nostri sforzi per difendere i nostri alleati e partner; né dovrebbe esserlo la falsa speranza di normalizzare le relazioni future con dittatori autocratici che hanno dimostrato che non condivideranno mai i nostri valori o non agiranno in modo responsabile. Eppure, dalla Russia all’Iran, alla Repubblica Popolare Cinese, la paura e l’appeasement hanno definito la politica di questa amministrazione. Sin dall’invasione illegale e su vasta scala della Russia, più e più volte, l’amministrazione Biden ha sostenuto di non fornire all’Ucraina un’arma o una capacità solo per cambiare rotta dopo mesi di pressione pubblica e congressuale. Anche oggi, non abbiamo assistito a una drammatica escalation da parte della Russia nonostante le operazioni militari in corso all’interno del territorio russo.

Eppure, questa amministrazione sembra impegnata a ripetere anziché imparare dagli errori degli ultimi due anni e mezzo. Sembra determinata a lasciare che la paura dell’escalation preservi lo status quo anziché consentire all’Ucraina la via migliore per la vittoria. E, come dimostra ipocritamente la sua decisione di inviare missili a lungo raggio in Germania, si aspetta che l’Ucraina combatta questa guerra in un modo che sia gli Stati Uniti sia i nostri alleati della NATO riterrebbero inefficace.

Vi incoraggio a discutere urgentemente di come invertire questa politica miope con i vostri colleghi alla Casa Bianca e in tutta l’intera agenzia. Smettiamo di rallentare questa decisione e diamo all’Ucraina la migliore opportunità di vincere.

Sinceramente,

Pete Ricketts

Membro di grado

Sottocommissione del Senato per l’Europa e la cooperazione per la sicurezza regionale

CC: Segretario Antony Blinken

Dipartimento di Stato