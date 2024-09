Italia-Messico, incontro Piantedosi e governo messicano

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato questa mattina al Viminale il Ministro dell’Economia designato Marcelo Ebrard Casaubón e il Vice Ministro della Pubblica Sicurezza designato César Oliveros Aparicio, autorità che entreranno a far parte del nuovo Governo messicano.”Italia e Messico – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – sono impegnati da anni nella lotta ai gruppi criminali che non solo minano la sicurezza dei nostri cittadini, ma corrompono anche il tessuto dell’economia legale e delle regole democratiche”. ”La visita in Italia – ha concluso Piantedosi – conferma l’importanza della cooperazione tra i nostri due Paesi, non solo nel settore della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata, ma anche su temi cruciali come il contrasto al traffico di esseri umani e lo sviluppo di nuovi modelli di gestione dei flussi migratori, e la lotta al narcotraffico”.