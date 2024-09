(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 FORZA ITALIA: TAJANI (FI), “PROFONDAMENTE ADDOLORATO PER SCOMPARSA ALESSIO, COORDINATORE FI GIOVANI A ITRI

“Profondamente addolorato per la scomparsa di Alessio, nostro coordinatore di FI Giovani a Itri (LT), rimasto tragicamente coinvolto in un incidente. Un forte abbraccio alla famiglia e ai suoi amici. Lo ricorderemo a Bellaria il prossimo fine settimana. Ciao Alessio, riposa in pace”. Lo scrive su X il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

