(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

EUROPEI DI CALCIO 2025 UNDER 21, DOMANI A LATINA

LA NAZIONALE ITALIANA AFFRONTA SAN MARINO

Roma 4 settembre 2024 – La Regione Lazio e il Comune di Latina ospiteranno, domani alle 16.45, presso lo stadio Domenico Francioni, per la prima volta dopo oltre 30 anni, la partita della Nazionale di Calcio Under 21 Italia-San Marino, valevole per la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di Calcio 2025.

Un appuntamento molto atteso che rientra nell’accordo siglato nel mese di giugno 2024 tra Regione Lazio e Federazione Italiana Giuoco Calcio, e che prevede una serie di iniziative da parte di entrambe le parti con l’obiettivo comune di coniugare il rilancio del territorio con quello della pratica e dei valori dello sport.

L’idea è quella di offrire la possibilità a un pubblico più vasto di seguire il grande calcio nei diversi stadi del Lazio, oltre all’Olimpico di Roma. Le varie rappresentative della nazionale italiana, proprio a partire da Latina, scenderanno infatti in campo nelle strutture dei vari luoghi della Regione visitati, con l’obiettivo di contagiare in maniera positiva l’intero territorio.

La presenza della Nazionale Under 21 guidata da Carmine Nunziata contribuirà ad accendere i riflettori sulla città di Latina. L’evento verrà infatti trasmesso in diretta sulla Rai. Non solo. In occasione dell’incontro di calcio al Francioni, Regione Lazio, e Asl di Latina, in un’ottica di prevenzione, forniranno l’opportunità di effettuare screening per la salute del a titolo gratuito.

«Ho puntato molto su questo appuntamento, che rientra nell’accordo stipulato con la Figc e che presentiamo attraverso lo slogan coniato per l’occasione: Allenati alla Bellezza. I grandi eventi sportivi generano ricadute positive sui luoghi che li ospitano in termini di movimento turistico e di visibilità ed è giusto che tutte le province del Lazio abbiano l’opportunità di accoglierli», dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione energetica, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.